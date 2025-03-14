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ЕС исключил из санкционных списков министра спорта РФ Дегтярева

Европейский Союз исключил из санкционных списков министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева. Об этом сообщает агентство AFP.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Также из списков исключат бизнесменов Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестру Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову.

Отмечается, что Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций после того, как санкционных из списков исключили четырех человек. Изначально Венгрия настаивала на снятии санкций с девяти человек.

Дегтярев попал в санкционный списков ЕС в 2014 году, когда был депутатом Госдумы от ЛДПР. В мае 2024 года Дегтярев был назначен министром спорта РФ, сменив на этой должности Олега Матыцина. В декабре 2024 года он был избран президентом ОКР.