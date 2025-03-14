ЕС исключил из санкционных списков министра спорта РФ Дегтярева

Дегтярев попал в санкционный списков ЕС в 2014 году, когда был депутатом Госдумы от ЛДПР. В мае 2024 года Дегтярев был назначен министром спорта РФ, сменив на этой должности Олега Матыцина. В декабре 2024 года он был избран президентом ОКР.

