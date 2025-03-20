Дегтярев — о нейтральных спортсменах: Медали они везут в Россию

«Это была моя позиция и я ее занял. Она довольна жесткая и многим непонятная по нашим спортсменам, которые в нейтральном статусе выступают. Я встал на их защиту. Объяснил, что мы не должны внутри России создавать им сложности. Они от паспорта не отказывались, от гражданства не отказывались. Их и так долбят со всех сторон. Век спортсмена очень короткий. Показать результат на международных соревнованиях — для нас счастье. Мы знаем, что это наши, русские, и медали они везут домой, в Россию. Я считаю, что нейтральный статус как временная мера возможна. Это дает возможность побеждать, как нашим пловцам в Будапеште. Что, они не русские, что ли? Русские. Мирон Лифинцев пятикратный теперь чемпион», — добавил министр спорта.