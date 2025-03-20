Дегтярев — о нейтральных спортсменах: Медали они везут в Россию

«Самое сложное было — объединить всех. Призвать работать во благо больших целей. Не так, что каждый что-то на месте делает, а именно командная, идеологическая, мотивационная работа. Не хочу никого из предшественников обижать, у всех разные стили, но я считаю, что в процессе управления начальник должен быть мотиватором в первую очередь. Не пастухом, не сатрапом, который всех наказывает, а именно мотиватором. Всем цели объяснить, куда мы идем, зачем, что спортсмен во главе угла, их защита — наша прямая обязанность», — заявил Дегтярев в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Это была моя позиция и я ее занял. Она довольна жесткая и многим непонятная по нашим спортсменам, которые в нейтральном статусе выступают. Я встал на их защиту. Объяснил, что мы не должны внутри России создавать им сложности. Они от паспорта не отказывались, от гражданства не отказывались. Их и так долбят со всех сторон. Век спортсмена очень короткий. Показать результат на международных соревнованиях — для нас счастье. Мы знаем, что это наши, русские, и медали они везут домой, в Россию. Я считаю, что нейтральный статус как временная мера возможна. Это дает возможность побеждать, как нашим пловцам в Будапеште. Что, они не русские, что ли? Русские. Мирон Лифинцев пятикратный теперь чемпион», — добавил министр спорта.
В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Позднее требования смягчились, некоторые федерации допускают спортсменов из России и Белоруссии на турниры в нейтральном статусе. На летних Олимпийских играх‑2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских атлетов.