Новым президентом МОК стала Кирсти Ковентри

Ковентри 41 год. Во время спортивной карьеры она специализировалась в плавании на спине и комплексном плавании. На дистанции 200 метров на спине Кирсти Ковентри становилась олимпийской чемпионкой в Афинах-2004 и Пекине-2008. Впоследствии занимала пост министра спорта Зимбабве и возглавляла комиссию спортсменов МОК.