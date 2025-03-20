Новым президентом МОК стала Кирсти Ковентри

20 марта прошли выборы главы Международного олимпийского комитета в рамках 144‑й сессии МОК в Греции. Кирсти Ковентри была выбрана большинством голосов уже в первом раунде голосования.
На пост, помимо Ковентри, претендовали британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч‑младший, швед Йохан Элиаш, француз Давид Лапартьян, японец Моринари Ватанабэ и принц Иордании Фейсал аль‑Хусейн.
Ковентри 41 год. Во время спортивной карьеры она специализировалась в плавании на спине и комплексном плавании. На дистанции 200 метров на спине Кирсти Ковентри становилась олимпийской чемпионкой в Афинах-2004 и Пекине-2008. Впоследствии занимала пост министра спорта Зимбабве и возглавляла комиссию спортсменов МОК.
Президент МОК избирается на 8 лет. Он имеет право переизбираться на последующие 4 года. Немец Томас Бах возглавлял МОК с 2013 года. Накануне ему присвоили пожизненный статус почетного президента МОК.
Ковентри стала 11-м президентом МОК. В 1894 году первым главой организации стал грек Деметриус Викелас. Вторым главой МОК стал инициатор организации современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен. Далее во главе Международного олимпийского комитета находились швейцарец де Блоне, бельгиец де Байе-Латур, швед Эдстрем, американец Брендедж, ирландец барон Килланин, испанец Самаранч и бельгиец Рогге.