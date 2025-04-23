Позиция МОК в вопросе допуска россиян к Олимпиаде не изменилась

С февраля 2022 года российские атлеты отстранены от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования, в Олимпийских играх 2024 года в Париже россиянам было разрешено участвовать только в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Позиция Международного олимпийского комитета в вопросе допуска российских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде 2026 года не изменилась, заявили в пресс-службе организации.
«Наша позиция не изменилась и остается такой же, какая была заявлена ранее. МОК, проконсультировавшись с заинтересованными сторонами олимпийского движения, пригласил отдельных нейтральных спортсменов с белорусскими или российскими паспортами принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году на строгих условиях. Игры в Париже действительно продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. Спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев МОК яростно соревновались друг с другом и мирно жили вместе под одной крышей в олимпийской деревне. Они создали культуру мира и направили миру мощный сигнал о единстве, надежде и солидарности. Таким образом, мы могли бы сделать так, чтобы спорт способствовал укреплению мира, наводил мосты, а не усугублял конфронтацию», — приводит заявление пресс-службы организации РИА Новости.
«Зимние Олимпийские игры в 2026 году будут основаны на этом же. Рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий, опубликованные 28 марта 2023 года, по участию спортсменов с российским или белорусским паспортами остаются в силе. Основываясь на этом, исполком МОК в надлежащее время примет решение о точных деталях участия нейтральных спортсменов в Олимпиаде. Это тот же подход, который МОК использовал для успешного выполнения собственных рекомендаций перед Олимпийскими играми в Париже. В соответствии с принципами квалификационной системы, все отборочные соревнования должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года. Это крайний срок подачи заявок на участие в Играх 2026 года», — отметили в МОК.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.