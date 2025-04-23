Позиция МОК в вопросе допуска россиян к Олимпиаде не изменилась

«Наша позиция не изменилась и остается такой же, какая была заявлена ранее. МОК, проконсультировавшись с заинтересованными сторонами олимпийского движения, пригласил отдельных нейтральных спортсменов с белорусскими или российскими паспортами принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году на строгих условиях. Игры в Париже действительно продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. Спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев МОК яростно соревновались друг с другом и мирно жили вместе под одной крышей в олимпийской деревне. Они создали культуру мира и направили миру мощный сигнал о единстве, надежде и солидарности. Таким образом, мы могли бы сделать так, чтобы спорт способствовал укреплению мира, наводил мосты, а не усугублял конфронтацию», — приводит заявление пресс-службы организации РИА Новости.