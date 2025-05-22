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Россию окончательно лишили победы в медальном зачете Игр в Сочи

Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова не смогли оспорить решение CAS об аннулировании результатов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Imago/TASS

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиян и обязал их выплатить судебные издержки на сумму 7300 евро (около 655 тыс. рублей) и компенсацию ответчику в размере 8400 евро (около 753 тыс. рублей).

В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Устюгова и Слепцову на два года на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Устюгова обвинили в применении остарина, а Слепцову — оксандролона. К моменту дисквалификации оба спортсмена уже завершили карьеру.

Все результаты Устюгова и Слепцовой в сезоне-2013/14, в том числе на Олимпиаде в Сочи, были аннулированы. Таким образом, российские биатлонисты лишились золота в мужской эстафете. После этого у России стало 10 золотых медалей, из-за чего она опустилась на второе место в медальном зачете, пропустив вперед Норвегию.

На Олимпийских играх в Сочи российские спортсмены завоевали в общей сложности 33 медали, из которых 13 — золотые. В 2017 году в связи с допинговым скандалом и докладом Макларена Россия потеряла три золотые и одну бронзовую награду.