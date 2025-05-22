Россию окончательно лишили победы в медальном зачете Игр в Сочи

Все результаты Устюгова и Слепцовой в сезоне-2013/14, в том числе на Олимпиаде в Сочи, были аннулированы. Таким образом, российские биатлонисты лишились золота в мужской эстафете. После этого у России стало 10 золотых медалей, из-за чего она опустилась на второе место в медальном зачете, пропустив вперед Норвегию.