МОК оставил в силе рекомендации по недопуску россиян на ОИ-2026

«Отстранение российской хоккейной сборной от всех международных соревнований началось еще в 2022 году и юридически никак не связано с решением Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России в 2023 году. В связи с этим юристы ОКР сейчас прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее бездействий МОК. Потому что препятствия, на которые ссылается МОК, устранены и организация об этом официально уведомлена.