МОК оставил в силе рекомендации по недопуску россиян на ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допускать россиян и белорусов к командным соревнованиям, потому что нейтральные спортсмены не могут считаться командой.
"Рекомендация исполнительного комитета МОК от марта 2023 года в отношении команд с российским паспортом остается в силе. Она основана на том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов по определению не может считаться командой. Мы принимаем к сведению, что IIHF подтвердила, что будет следовать этой рекомендации.
Эта рекомендация была вынесена после консультаций с заинтересованными международными федерациями и другими участниками олимпийского движения. Данная позиция отражает приостановку деятельности Олимпийского комитета России«, — сообщили “РИА Новости” в пресс-службе МОК.
Напомним, ранее сборную России также не допустили и на чемпионат мира по хоккею, который прошел с 9 по 25 мая. Сейчас спортсмены из России допущены на отборочный этап Олимпиады по фигурному катанию, в командных видах спорта они по-прежнему не могут участвовать с 2022 года.
В ответ на решение МОК высказались и в Олимпийском комитете России (ОКР), заявив, что отстранение сборной страны от Олимпийских игр никак не связано с решением Международного олимпийского комитета.
«Отстранение российской хоккейной сборной от всех международных соревнований началось еще в 2022 году и юридически никак не связано с решением Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России в 2023 году. В связи с этим юристы ОКР сейчас прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее бездействий МОК. Потому что препятствия, на которые ссылается МОК, устранены и организация об этом официально уведомлена.
Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР, все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир», — сообщает пресс-служба ОКР.