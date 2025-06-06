Дегтярев: Мы видим скорбь со стороны руководителей и членов МОК

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что многие сотрудники Международного олимпийского комитета (МОК) сожалеют об отстранении России от Олимпиады в Милане (Италия).
«Мы ведем непубличные переговоры и видим сожаление, даже скорбь со стороны многих руководителей, членов МОК, глав национальных олимпийских комитетов. Некоторые публично об этом говорят. Я был в Сербии только что. Венгры на нашей стороне тоже, на стороне добра», — заявил он для «Матч ТВ».
Напомним, в конце февраля 2022-го МОК посоветовал федерациям не допускать россиян и белорусов до Олимпийских игр. В 2023-м до летней Олимпиады в Париже все же были допущены 15 российских спортсменов.
Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии. 2 июня МОК сообщил, что в командных соревнованиях по хоккею на Олимпиаде в 2026-м Россию вновь не допустят, поскольку нейтральные спортсмены не могут быть командой.