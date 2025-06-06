Дегтярев: Мы видим скорбь со стороны руководителей и членов МОК

«Мы ведем непубличные переговоры и видим сожаление, даже скорбь со стороны многих руководителей, членов МОК, глав национальных олимпийских комитетов. Некоторые публично об этом говорят. Я был в Сербии только что. Венгры на нашей стороне тоже, на стороне добра», — заявил он для «Матч ТВ».