Дегтярев: ОКР подаст в суд на МОК, если санкции не будут сняты

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил о готовности олимпийского комитета России подать в суд на Международный олимпийский комитет, если ограничения в отношении российской организации не будут сняты после вступления в должность нового президента МОК Кирсти Ковентри. Ранее Ковентри была избрана десятым президентом МОК, сменив Томаса Баха, который покинет пост 23 июня.
«Олимпийский комитет России еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий для восстановления признания. Напомнили еще раз уже после выборов главы МОК, в апреле. Мы ожидаем, что после вступления Кирсти Ковентри в должность 24 июня начнется предметное рассмотрение. По крайней мере решение МОК от 2023 года об отстранении уже не имеет под собой никаких оснований. В противном случае будем действовать через международные судебные инстанции, иски готовы», — цитирует Дегтярева РИА Новости.
В октябре 2023 года МОК лишил ОКР статуса национального олимпийского комитета из-за включения в его региональные советы спортивных организаций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии ОКР исключил эти регионы из состава, приведя устав в соответствие с требованиями МОК.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18-го по 21 июня.