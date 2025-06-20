Дегтярев: ОКР подаст в суд на МОК, если санкции не будут сняты

«Олимпийский комитет России еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий для восстановления признания. Напомнили еще раз уже после выборов главы МОК, в апреле. Мы ожидаем, что после вступления Кирсти Ковентри в должность 24 июня начнется предметное рассмотрение. По крайней мере решение МОК от 2023 года об отстранении уже не имеет под собой никаких оснований. В противном случае будем действовать через международные судебные инстанции, иски готовы», — цитирует Дегтярева РИА Новости.