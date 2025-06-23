Чемпионка ОИ из Зимбабве сменила Баха на посту президента МОК

Торжественная церемония передачи полномочий прошла в швейцарской Лозанне. На этом посту 41-летняя представительница Зимбабве сменила немца Томаса Баха, который руководил организацией с 2013 года.
«Сегодня — день уверенности в нашем ярком будущем. Сила нашего единства в нашем разнообразии, олимпийских ценностях, актуальности олимпийского движения. Я вижу единство под руководством нового лидера и поэтому уверен в завтрашнем дне. Мы открываем новую главу, полную возможностей и насыщенную свежей энергией. Сегодня я стою перед вами, надеюсь, в ясном уме, с чувством, что я отдал все олимпийскому движению. Это чувство позволяет мне передать олимпийский факел. Теперь историю будет творить госпожа Кирсти Ковентри. В последние месяцы я работал с избранным президентом. Передача власти будет гладкой, уважительной и дальновидной. Олимпиец передает эстафету олимпийцу», — сказал Бах.
Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008) и семикратной чемпионкой мира по плаванию. Она завершила спортивную карьеру в 2016 году после Олимпийских игр в Рио. В 2018 году Ковентри заняла пост министра спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, а также возглавила комиссию спортсменов МОК. В 2021 году она стала постоянным членом МОК.
20 марта Ковентри была избрана новым президентом МОК — за нее проголосовали 49 из 97 членов комитета. Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на посту президента МОК. Срок полномочий Ковентри истечет в 2033 году.