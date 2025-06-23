Чемпионка ОИ из Зимбабве сменила Баха на посту президента МОК

«Сегодня — день уверенности в нашем ярком будущем. Сила нашего единства в нашем разнообразии, олимпийских ценностях, актуальности олимпийского движения. Я вижу единство под руководством нового лидера и поэтому уверен в завтрашнем дне. Мы открываем новую главу, полную возможностей и насыщенную свежей энергией. Сегодня я стою перед вами, надеюсь, в ясном уме, с чувством, что я отдал все олимпийскому движению. Это чувство позволяет мне передать олимпийский факел. Теперь историю будет творить госпожа Кирсти Ковентри. В последние месяцы я работал с избранным президентом. Передача власти будет гладкой, уважительной и дальновидной. Олимпиец передает эстафету олимпийцу», — сказал Бах.