«Скатертью дорога!» Тарасова отреагировала на уход Томаса Баха

«Бах официально ушел? Скатертью дорога! Что касается Ковентри, то я не хочу предполагать, как она будет работать. Нам надо выходить на международную арену, поэтому хочется понять, как она будет решать эту проблему. Потому что наказывают спортсменов, которые лишь тренируются, учатся, спят и едят. До сих пор не могу из-за этого успокоиться. Поэтому надо подождать, чтобы увидеть плоды труда Ковентри, а там и посмотрим, как их оценить», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».