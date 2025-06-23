«Скатертью дорога!» Тарасова отреагировала на уход Томаса Баха

«Бах официально ушел? Скатертью дорога! Что касается Ковентри, то я не хочу предполагать, как она будет работать. Нам надо выходить на международную арену, поэтому хочется понять, как она будет решать эту проблему. Потому что наказывают спортсменов, которые лишь тренируются, учатся, спят и едят. До сих пор не могу из-за этого успокоиться. Поэтому надо подождать, чтобы увидеть плоды труда Ковентри, а там и посмотрим, как их оценить», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».
На посту главы МОК 41-летняя представительница Зимбабве сменила немца Томаса Баха, который руководил организацией с 2013 года. 20 марта прошли выборы главы Международного олимпийского комитета в рамках 144‑й сессии МОК в Греции. Кирсти Ковентри была выбрана большинством голосов уже в первом раунде голосования.
Во время спортивной карьеры она специализировалась в плавании на спине и комплексном плавании. На дистанции 200 метров на спине Кирсти Ковентри становилась олимпийской чемпионкой в Афинах-2004 и Пекине-2008. Впоследствии занимала пост министра спорта Зимбабве и возглавляла комиссию спортсменов МОК.
Ковентри стала 11-м президентом МОК. В 1894 году первым главой организации стал грек Деметриус Викелас. Вторым главой МОК стал инициатор организации современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен. Далее во главе Международного олимпийского комитета находились швейцарец де Блоне, бельгиец де Байе-Латур, швед Эдстрем, американец Брендедж, ирландец барон Килланин, испанец Самаранч и бельгиец Рогге.