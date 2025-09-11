Родченков обвинил FIS, IBU и ISU в сокрытии допинговых нарушений

«Поразительно, что они в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, тщательно фильтруя и отбирая только те данные анализов крови, которые не портили графики и картинки, составляющие основную и наглядную часть биологического паспорта.



Чтобы нехорошая точка не упала в Систему администрирования и управления антидопингом (ADAMS), хотя, и там были способы ее нейтрализовать, необходимо было вести мониторинг, предварительный контроль показателей крови, заодно давая ценную информацию самим спортсменам, как проводить схемы подготовки с минимальным риском. И в ADAMS поступали только рафинированные показатели. Для предварительного тестирования обе федерации, FIS и IBU, привезли в Сочи свои приборы, те же самые Sysmex, и установили их где-то в горах, в районе Красной Поляны. На время Олимпийских игр Всемирное антидопинговое агентство (WADA) традиционно отстранялось, изображая независимых наблюдателей, а Международный олимпийский комитет (МОК) допинговый контроль особо не волнует с 1999 года, когда создали WADA. Так что зимние федерации, все эти пройдохи из IBU, ISU и FIS, что хотели, то и творили», — написал Родченков.