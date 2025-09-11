Родченков обвинил FIS, IBU и ISU в сокрытии допинговых нарушений

В своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» бывший спортивный чиновник рассказал о том, как Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU) и Международный союз конькобежцев (ISU) на протяжении нескольких лет умышленно не фиксировали допинговые нарушения.
«Поразительно, что они в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, тщательно фильтруя и отбирая только те данные анализов крови, которые не портили графики и картинки, составляющие основную и наглядную часть биологического паспорта.
Чтобы нехорошая точка не упала в Систему администрирования и управления антидопингом (ADAMS), хотя, и там были способы ее нейтрализовать, необходимо было вести мониторинг, предварительный контроль показателей крови, заодно давая ценную информацию самим спортсменам, как проводить схемы подготовки с минимальным риском. И в ADAMS поступали только рафинированные показатели. Для предварительного тестирования обе федерации, FIS и IBU, привезли в Сочи свои приборы, те же самые Sysmex, и установили их где-то в горах, в районе Красной Поляны. На время Олимпийских игр Всемирное антидопинговое агентство (WADA) традиционно отстранялось, изображая независимых наблюдателей, а Международный олимпийский комитет (МОК) допинговый контроль особо не волнует с 1999 года, когда создали WADA. Так что зимние федерации, все эти пройдохи из IBU, ISU и FIS, что хотели, то и творили», — написал Родченков.
В ноябре 2015 года Независимая комиссия WADA обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил и лишила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговому кодексу. Это повлекло за собой приостановку работы Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков.
В январе 2016 года Родченков уехал из России, после чего публично заявил о существовании госпрограммы поддержки употребления допинга в стране. Спустя полгода было опубликовано новое расследование под руководством Ричарда Макларена, которое подтвердило наличие широкой схемы, направленной на сокрытие положительных допинг-проб, в том числе во время Олимпиады в Сочи. После расследования WADA Россия лишилась ряда медалей, а также была лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом.
В сентябре 2017 года Родченков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В августе 2024 года МВД России вновь внесло его в список разыскиваемых лиц.