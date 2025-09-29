Ричмонд
МОК отреагировал на допуск паралимпийцев из РФ с флагом и гимном

В Международном олимпийском комитете отреагировали на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Imago/TASS

27 сентября МПК разрешил россиянам участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры. Это касается также турниров по видам спорта, где функции международных федераций выполняет IPC (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба).

Членство Паралимпийского комитета России приостановили в 2023 году, россияне могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

В МОК заявили, что приняли решение допустить россиян с флагом и гимном к сведению, однако придерживаются своего подхода по допуску России к зимним Олимпийским играм в Милане 2026 года. Отмечается, что он должен быть идентичен тому, что был на Олимпиаде-2024 в Париже.

На Игры в Париж поехали только 15 россиян, из них медаль выиграли лишь теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева — серебро в парном разряде.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выразил уверенность, что допуск паралимпийцев будет «ориентиром и для МОК, и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми».

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

