МОК отреагировал на допуск паралимпийцев из РФ с флагом и гимном

27 сентября МПК разрешил россиянам участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры. Это касается также турниров по видам спорта, где функции международных федераций выполняет IPC (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба).
Членство Паралимпийского комитета России приостановили в 2023 году, россияне могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.
В МОК заявили, что приняли решение допустить россиян с флагом и гимном к сведению, однако придерживаются своего подхода по допуску России к зимним Олимпийским играм в Милане 2026 года. Отмечается, что он должен быть идентичен тому, что был на Олимпиаде-2024 в Париже.
На Игры в Париж поехали только 15 россиян, из них медаль выиграли лишь теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева — серебро в парном разряде.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выразил уверенность, что допуск паралимпийцев будет «ориентиром и для МОК, и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми».
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.