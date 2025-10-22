Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реку с крокодилами признали пригодной для проведения ОИ‑2032

Летние Олимпийские игры 2032 пройдут в австралийском Брисбене. Накануне оргкомитет вынес решение по проведению соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: McPHOTO/M. Gann via www.imago-images.de/TASS

Река Фицрой в центральной части австралийского штата Квинсленда одобрена национальным оргкомитетом Олимпиады-2032 в Брисбене для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Австралийская вещательная корпорация.

Расположенная примерно в 600 километрах к северу от Брисбена, река ранее вызывала сомнения у экспертов из-за крокодилов, течений и приливов. Однако, как сообщил депутат штата Квинсленд Мэтт Кэнаван, независимая инфраструктурная комиссия Игр признала реку пригодной для проведения соревнований.

«Фактически мы получили зеленый свет на проведение гребли в 2032 году. Все данные подтверждены — больше нет никаких препятствий. Мы должны были убедиться, что вода действительно спокойная. Теперь сомнений нет — поверхность ровная, как стекло. Если бы Иисус вернулся на землю, это было бы идеальное место для прогулки по воде», — заявил Кэнаван.

Несмотря на наличие крокодилов, на реке Фицрой последние годы тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, там же регулярно проводятся университетские соревнования.

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа в Брисбене и штате Квинсленд. Это будет третья Олимпиада в Австралии после Мельбурна-1956 и Сиднея-2000.