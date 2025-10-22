Реку с крокодилами признали пригодной для проведения ОИ‑2032

Река Фицрой в центральной части австралийского штата Квинсленда одобрена национальным оргкомитетом Олимпиады-2032 в Брисбене для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Австралийская вещательная корпорация.
Расположенная примерно в 600 километрах к северу от Брисбена, река ранее вызывала сомнения у экспертов из-за крокодилов, течений и приливов. Однако, как сообщил депутат штата Квинсленд Мэтт Кэнаван, независимая инфраструктурная комиссия Игр признала реку пригодной для проведения соревнований.
«Фактически мы получили зеленый свет на проведение гребли в 2032 году. Все данные подтверждены — больше нет никаких препятствий. Мы должны были убедиться, что вода действительно спокойная. Теперь сомнений нет — поверхность ровная, как стекло. Если бы Иисус вернулся на землю, это было бы идеальное место для прогулки по воде», — заявил Кэнаван.
Несмотря на наличие крокодилов, на реке Фицрой последние годы тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, там же регулярно проводятся университетские соревнования.
Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа в Брисбене и штате Квинсленд. Это будет третья Олимпиада в Австралии после Мельбурна-1956 и Сиднея-2000.