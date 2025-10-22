МОК прекратил диалог с Индонезией о проведении Олимпиады-2036

Ранее власти Индонезии объявили, что израильским спортсменам откажут в выдаче виз для участия в турнире. В израильской федерации назвали это решение «возмутительным и крайне тревожным для целостности международного спорта» и пообещали добиться его отмены всеми возможными способами. С их стороны было подано две апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, однако они не были удовлетворены.