МОК прекратил диалог с Индонезией о проведении Олимпиады-2036

Соответствующее решение было принято после того, как власти Индонезии отказались оформлять визы для гимнастов из Израиля на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Джакарте.
Ранее глава НОК Индонезии Раджа Сапта Октохари заявил о желании страны принять летние юношеские Олимпийские игры 2030 года и летние Олимпийские игры 2036 года.
«Во избежание подобных ситуаций в будущем исполком МОК постановил прекратить любые формы диалога с НОК Индонезии о проведении будущих Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, олимпийских мероприятий или конференций до тех пор, пока правительство Индонезии не предоставит МОК надлежащих гарантий того, что оно разрешит въезд в страну всем участникам, независимо от национальности», — сказано в заявлении МОК.
Кроме того, в своем пресс-релизе МОК призвал международные федерации воздержаться от организации спортивных мероприятий в стране.
Ранее власти Индонезии объявили, что израильским спортсменам откажут в выдаче виз для участия в турнире. В израильской федерации назвали это решение «возмутительным и крайне тревожным для целостности международного спорта» и пообещали добиться его отмены всеми возможными способами. С их стороны было подано две апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, однако они не были удовлетворены.