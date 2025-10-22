Ричмонд
Тарасова возмутилась недопуском россиян на квалификацию ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась недопуском спортсменов на квалификационные соревнования Олимпийских игр.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

«Как это можно — игнорировать нас? Это уму непостижимо, до какой гадости они дошли. Если мы где-то выступаем и куда-то попадаем, то спортсмены этих стран куда-то не попадают, близко-то они не приближаются к пьедесталу. Это не мы, кто всегда стремимся быть первыми», — передает слова Тарасовой ТАСС.

21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Ранее в Международном олимпийском комитете отметили необходимость реформирования олимпийских квалификационных принципов, по которым принимающая соревнования страна обязана предоставить гарантии доступности въезда для каждого спортсмена-участника. Ряд стран не предоставляют возможность въезда российским спортсменам на соревнования, которые могут быть частью отбора на Олимпийские игры. В частности, исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров после инцидента с невыдачей виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира.

Татьяне Тарасовой 78 лет. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей: Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), Алексей Ягудин (2002).

