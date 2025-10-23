Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде 2026 года

«Сегодня утром мы общались с сотрудниками Международного паралимпийского комитета по поводу возможности участия атлетов по двусторонним приглашениям, но на этот вопрос конкретного ответа мы не получили. Нам сообщили, что эту возможность будут изучать. Таким образом, надежда на участие в Играх, хоть и минимальная, но еще остается. Однако, как правило, по двусторонним приглашениям к соревнованиям допускается очень небольшое количество спортсменов, не входящих в число лидеров. Но это не значит, что мы опускаем руки, ПКР будет бороться до конца», — приводит ТАСС слова Рожкова.