Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде 2026 года

Международные федерации, виды спорта которых включены в программу Паралимпиады, представили обновленную информацию об участии спортсменов из России и Беларуси в Играх‑2026.
«Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означают, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в международных соревнованиях, что делает невозможным их отбор на зимние Паралимпийские игры. Хотя Белоруссия и Россия теперь могут участвовать в соревнованиях по следж‑хоккею, на этом позднем этапе квалификации уже определились шесть команд‑участниц отборочного турнира в ноябре», — заявил глава МПК Эндрю Парсонс.
Таким образом, российские спортсмены не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.
Паралимпийский комитет России (ПКР) будет до последнего бороться за участие отечественных спортсменов в Паралимпиаде 2026 года, несмотря на отсутствие возможности у атлетов квалифицироваться на соревнования. Об этом заявил глава ПКР Павел Рожков.
«Сегодня утром мы общались с сотрудниками Международного паралимпийского комитета по поводу возможности участия атлетов по двусторонним приглашениям, но на этот вопрос конкретного ответа мы не получили. Нам сообщили, что эту возможность будут изучать. Таким образом, надежда на участие в Играх, хоть и минимальная, но еще остается. Однако, как правило, по двусторонним приглашениям к соревнованиям допускается очень небольшое количество спортсменов, не входящих в число лидеров. Но это не значит, что мы опускаем руки, ПКР будет бороться до конца», — приводит ТАСС слова Рожкова.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 мартав итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
В последний раз паралимпийцы из России участвовали на Играх в Пхенчхане в 2018 году. Тогда выступавшие под нейтральным флагом россияне заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете, уступив только спортсменам из США. В 2018 году российские паралимпийцы завоевали 24 медали — 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград.