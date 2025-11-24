Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зажжение олимпийского огня Игр-2026 пройдет в закрытом помещении

Церемония состоится в здании Археологического музея из-за плохой погоды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Церемония зажжения олимпийского огня состоится 26 ноября в здании Археологического музея в Древней Олимпии (Италия). Событие будет проводиться не на свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных условий, которые обещают синоптики в этот день. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, ожидаемыми 25 и 26 ноября, церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится во внутреннем помещении Археологического музея Олимпии. Это изменение было сочтено необходимым для обеспечения безопасности всех участников и престижа церемонии», — сообщил НОК.

В олимпийском комитете отметили, что из-за ограниченного пространства мероприятие будет закрыто для широкой публики. По предварительной информации, на церемонии зажжения олимпийского огня будут присутствовать президент Греции Константинос Тасулас, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго, президент НОК Греции Исидорос Кувелос, мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос.

Сегодня в Олимпии прошла генеральная репетиция зажжения олимпийского огня от прямых солнечных лучей при помощи параболического зеркала, поскольку завтра и послезавтра в Греции будет пасмурно.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше