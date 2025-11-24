Зажжение олимпийского огня Игр-2026 пройдет в закрытом помещении

Церемония зажжения олимпийского огня состоится 26 ноября в здании Археологического музея в Древней Олимпии (Италия). Событие будет проводиться не на свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных условий, которые обещают синоптики в этот день. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, ожидаемыми 25 и 26 ноября, церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится во внутреннем помещении Археологического музея Олимпии. Это изменение было сочтено необходимым для обеспечения безопасности всех участников и престижа церемонии», — сообщил НОК.
В олимпийском комитете отметили, что из-за ограниченного пространства мероприятие будет закрыто для широкой публики. По предварительной информации, на церемонии зажжения олимпийского огня будут присутствовать президент Греции Константинос Тасулас, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго, президент НОК Греции Исидорос Кувелос, мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос.
Сегодня в Олимпии прошла генеральная репетиция зажжения олимпийского огня от прямых солнечных лучей при помощи параболического зеркала, поскольку завтра и послезавтра в Греции будет пасмурно.