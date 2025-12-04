В Афинах передали олимпийский огонь организаторам Олимпиады-2026

Церемония передачи олимпийского огня прошла на стадионе «Панатинаикос», на котором в 1896 году была проведена первая в современной истории Олимпиада. Ранее национальный олимпийский комитет Греции отказался от полноценной церемонии из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за дождя и грозы организаторы отказались от творческой программы и ограничились официальной частью с меньшим числом участников.
Олимпийский огонь был зажжен 26 ноября в Древней Олимпии, где в VIII веке до н. э. зародились Олимпийские игры. По традиции его зажигают в древнем храме Геры с помощью солнечных лучей и параболического зеркала. В этом году из-за неблагоприятных погодных условиях церемонию перенесли в помещения Археологического музея Олимпии. Из-за пасмурной погоды огонь воспламенили от солнечных лучей на генеральной репетиции.
В субботу, 6 декабря, в Риме стартует эстафета олимпийского огня, которая пройдет по всей Италии, включая острова Сардиния и Сицилия на юге страны. Эстафета огня продлится два месяца и завершится на стадионе «Сан-Сиро» во время церемонии открытия Олимпиады.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены смогут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.