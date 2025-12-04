В Афинах передали олимпийский огонь организаторам Олимпиады-2026

Олимпийский огонь был зажжен 26 ноября в Древней Олимпии, где в VIII веке до н. э. зародились Олимпийские игры. По традиции его зажигают в древнем храме Геры с помощью солнечных лучей и параболического зеркала. В этом году из-за неблагоприятных погодных условиях церемонию перенесли в помещения Археологического музея Олимпии. Из-за пасмурной погоды огонь воспламенили от солнечных лучей на генеральной репетиции.