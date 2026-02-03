День в истории: 3 февраля 1972 года открылись Игры в Саппоро — первые зимние Игры за пределами Европы и США

Соревнования прошли в олимпийском центре Макоманай и на горных склонах Тэйнэ и Энива, где были организованы старты по горнолыжному спорту, бобслею и санному спорту. На подготовку Игр затратили более 550 миллионов долларов, а одной из целей было продемонстрировать послевоенное преображение Японии, что привлекло к Саппоро тысячи журналистов.