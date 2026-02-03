День в истории: 3 февраля 1972 года открылись Игры в Саппоро — первые зимние Игры за пределами Европы и США

Город получил право проведения еще в 1966 году, опередив Банф, Лахти и Солт-Лейк-Сити, а первоначально должен был принять и отмененную из-за войны Олимпиаду 1940 года.
Соревнования прошли в олимпийском центре Макоманай и на горных склонах Тэйнэ и Энива, где были организованы старты по горнолыжному спорту, бобслею и санному спорту. На подготовку Игр затратили более 550 миллионов долларов, а одной из целей было продемонстрировать послевоенное преображение Японии, что привлекло к Саппоро тысячи журналистов.
Спортивными героями Олимпиады стали конькобежец Ард Схенк и лыжница Галина Кулакова, завоевавшие по три золотые медали, а японские прыгуны с трамплина неожиданно взяли весь пьедестал на 70-метровом трамплине. В общекомандном зачете первенствовал СССР, второе место заняла сборная ГДР, лишь во второй раз выступавшая самостоятельной командой.