День в истории: 10 февраля 2006 года Лучано Паваротти выступил на открытии туринской Олимпиады

Паваротти, к тому моменту уже легенда мировой оперы, появился на центральной платформе в фирменном фраке и шарфе, под аккомпанемент оркестра и в полной тишине трибун. Его исполнение Nessun dorma, завершившееся знаменитым «Vincero!», прозвучало как победный и одновременно прощальный крик человека, прожившего жизнь на сцене. Для миллионов зрителей по всему миру это стало одним из главных образов Турина‑2006 и классическим олимпийским моментом, который до сих пор регулярно вспоминают и показывают в хрониках Игр.