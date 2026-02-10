Ричмонд
День в истории: 10 февраля 2006 года Лучано Паваротти выступил на открытии туринской Олимпиады

10 февраля 2006 года на церемонии открытия XX зимних Олимпийских игр в Турине Олимпийский стадион стал сценой для одного из самых сильных эмоциональных моментов в истории Игр — выступления Лучано Паваротти. Итальянский тенор исполнил арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини «Турандот», став кульминацией шоу и музыкальным символом Олимпиады в родной для него стране.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Паваротти, к тому моменту уже легенда мировой оперы, появился на центральной платформе в фирменном фраке и шарфе, под аккомпанемент оркестра и в полной тишине трибун. Его исполнение Nessun dorma, завершившееся знаменитым «Vincero!», прозвучало как победный и одновременно прощальный крик человека, прожившего жизнь на сцене. Для миллионов зрителей по всему миру это стало одним из главных образов Турина‑2006 и классическим олимпийским моментом, который до сих пор регулярно вспоминают и показывают в хрониках Игр.

Особое место этому эпизоду в истории придает тот факт, что выступление на открытии Олимпиады в Турине стало последним публичным выходом Лучано Паваротти. Уже вскоре после Игр у него диагностировали тяжелое заболевание, а в 2007 году тенор ушел из жизни. Таким образом, туринская Nessun dorma превратилась в его музыкальное завещание миру — последнюю сцену, где он обратился к зрителям своим голосом.