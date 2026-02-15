Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории: 15 февраля 1932 года Эдди Иган стал первым спортсменом, выигравшим золото и летней, и зимней Олимпиад

15 февраля 1932 года на зимних Играх в Лейк-Плэсиде американец Эдди Иган вписал уникальную строку в историю спорта, выиграв золото в бобслее в соревнованиях четверок и став первым олимпийским чемпионом как летних, так и зимних Игр в разных видах спорта.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Еще в 1920 году он стал чемпионом Антверпена в боксе в весе до 79,4 кг, победив в финале норвежца Сверре Сорсдала, но спустя 12 лет сумел повторить триумф уже в совершенно иной дисциплине. В Лейк-Плэсиде 34-летний Иган вошел в состав американского экипажа пилота Билли Фиска и завоевал вторую олимпийскую золотую медаль, не имея до этого серьезного опыта в бобслее.

Его достижение оказалось по-настоящему историческим: Иган стал первым спортсменом, завоевавшим медали и на летних, и на зимних Олимпиадах в разных видах спорта, и до сих пор остается единственным, кому удалось взять именно два золота в такой комбинации. Позже повторить сам факт подиума в разных сезонных Играх смогли лишь немногие — Якоб Туллин Тамс, Криста Лудинг-Ротенбургер, Клара Хьюз и Лорин Уильямс, но ни один из них не сумел объединить титулы чемпиона лета и зимы в двух несхожих дисциплинах. История Эдди Игана, прошедшего путь от золотого боксера Антверпена до триумфатора ледяной трассы Лейк-Плэсида, стала редким примером того, как универсальность и спортивная смелость могут превратить атлета в абсолютного олимпийского рекордсмена.