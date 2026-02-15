День в истории: 15 февраля 1932 года Эдди Иган стал первым спортсменом, выигравшим золото и летней, и зимней Олимпиад

Его достижение оказалось по-настоящему историческим: Иган стал первым спортсменом, завоевавшим медали и на летних, и на зимних Олимпиадах в разных видах спорта, и до сих пор остается единственным, кому удалось взять именно два золота в такой комбинации. Позже повторить сам факт подиума в разных сезонных Играх смогли лишь немногие — Якоб Туллин Тамс, Криста Лудинг-Ротенбургер, Клара Хьюз и Лорин Уильямс, но ни один из них не сумел объединить титулы чемпиона лета и зимы в двух несхожих дисциплинах. История Эдди Игана, прошедшего путь от золотого боксера Антверпена до триумфатора ледяной трассы Лейк-Плэсида, стала редким примером того, как универсальность и спортивная смелость могут превратить атлета в абсолютного олимпийского рекордсмена.