Не поехали на Олимпиаду: 5 спортсменок, которые сделали трудный выбор

Они не делали громких заявлений, но их решение говорит само за себя: если нельзя представлять то, что для тебя всегда было частью твоей привычной, спортивной жизни, лучше уйти, чем участвовать формально. С одной стороны, можно было попробовать выступить нейтрально хотя бы ради личного опыта. Но с другой — для гимнасток, чья эстетика и стиль неразрывно связаны с национальной школой, такой формат терял всякий смысл. Поэтому их уход это, своего рода, дань уважения к тому, что они в него вложили.