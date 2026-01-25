Не поехали на Олимпиаду: 5 спортсменок, которые сделали трудный выбор

Решение отказаться от участия в Олимпийских играх одно из самых сложных в карьере любого атлета. Для одних это упущенная мечта, для других что-то вроде борьбы за честность и справедливость. В нашей статье пять историй спортсменок, которые выбрали свой путь и не поехали на Олимпийские игры.
Вероника Чумикова — вольная борьба
Вероника Чумикова прошла все этапы квалификации и получила допуск на Олимпийские игры в Париже-2024. У нее были все шансы побороться за медаль, однако сама спортсменка приняла решение не ехать.
Она не давала громких заявлений, не обвиняла никого и не объясняла мотивы публично. Но те, кто знает ее близко, говорят, что Вероника долго взвешивала, что для нее важнее: выступление под нейтральным статусом или верность своим принципам. В итоге она выбрала второе, потому что условия выступления противоречили ее личному видению справедливости.
Арина Соболенко — теннис
Белорусская теннисистка Арина Соболенко имела право выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, но спортсменка отказалась. Причина: плотный игровой график и риск травм из-за частой смены покрытий на корте. Это был бы серьезный стресс для организма и для здоровья.
Для профессиональной теннисистки, чья карьера зависит от физической формы, это неоправданный риск. Поэтому Соболенко приняла решение отказаться. Олимпиада — это, конечно, уникальная возможность показать все свои способности на теннисном корте, но здоровье и долгосрочная карьера для нее оказались важнее.
Дина и Арина Аверины — художественная гимнастика
Сестры Аверины многократные чемпионки мира, обладательницы десятков золотых медалей, долгие годы были лицом российской художественной гимнастики. Спустя 4 года после участия в Токио-2020, они официально объявили о завершении своей спортивной карьеры. Один из ключевых факторов — невозможность выступить на следующей Олимпиаде в привычном статусе.
Они не делали громких заявлений, но их решение говорит само за себя: если нельзя представлять то, что для тебя всегда было частью твоей привычной, спортивной жизни, лучше уйти, чем участвовать формально. С одной стороны, можно было попробовать выступить нейтрально хотя бы ради личного опыта. Но с другой — для гимнасток, чья эстетика и стиль неразрывно связаны с национальной школой, такой формат терял всякий смысл. Поэтому их уход это, своего рода, дань уважения к тому, что они в него вложили.
Ольга Граф — конькобежный спорт
Ольга Граф стала первой из российских конькобежек, кто отказался от участия в Играх в Пхенчхане-2018, хотя приглашение МОК как «чистый» атлет она получила. Ее основная надежда была связана с командной гонкой преследования — дисциплиной, где результат зависит от слаженности троих спортсменок. Но большинство ее партнерш не получили допуска, и сборная фактически перестала существовать.
Граф в одном из интервью открыто сказала, что ей очень жаль, что ее партнеры по команде, остались за бортом. Конечно, она могла поехать на Олимпиаду одна и даже выступить в личных гонках, но для нее участие без команды потеряло всякий смысл.
Евгения Чикунова — плавание
В 19 лет Евгения Чикунова уже установила мировой рекорд и стала одной из главных надежд российского плавания. Тем не менее на конкретный вопрос «Поедет ли она на Олимпиаду?» Чикунова прямо заявила: «Нет. И нейтральный статус не буду получать».
Ее мотив прост: если результат не будет засчитан в медальный зачет страны, за которую она тренировалась с детства, зачем вообще участвовать. При этом она подчеркнула, что всей душой будет болеть за тех спортсменов, которые все-таки туда поедут. Безусловно, что Олимпиада — мечта любого спортсмена, но для Чикуновой важнее, чтобы ее старания имели значение не только для нее самой, но и для тех, кто верил в нее годами.
Отказ от Олимпиады — это решение, которое требует огромной внутренней силы. Одни выбрали здоровье, другие — команду, третьи — личные цели. В любом случае, истории этих спортсменок лишний раз напоминают нам, что даже в спортивном мире есть место для выбора, сделанного ради себя.