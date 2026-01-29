Спрогнозировано количество медалей россиян на Олимпиаде-2026

По данным аналитиков, представители России не смогут завоевать больше одной медали. На это событие можно поставить с коэффициентом 1,65.
Также можно поставить на то, что россияне смогут завоевать больше одной медали. На это принимаются ставки с коэффициентом 2,05. Букмекеры также назвали российскую спортсменку, у которой наибольшие шансы попасть в призы. По их мнению, это фигуристка Аделия Петросян, медаль которой котируется коэффициентом 1,90.
Помимо Петросян, на ОИ-2026 в Италии выступят еще 12 россиян: фигурист Петр Гуменник, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, горнолыжники Семен Ефимов, Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
Для сравнения, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Россию представляли 212 спортсменов, а на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.