От Шусса до Бин Дунь Дуня: история талисманов зимних Олимпийских игр

Гренобль 1968 — Шусс
Первым в истории стал Шусс — яркий человечек с головой в виде лыжного башмака и маленькими лыжами. Он символизировал скорость, азарт и динамизм зимних видов спорта. Несмотря на простоту, Шусс стал важной вехой: с него началась традиция Олимпийских талисманов.
Саппоро 1972 — без официального талисмана
Интересно, что первые зимние Игры в Азии прошли без талисмана. Тогда МОК еще не закрепил эту традицию, и маркетинговая составляющая Олимпиады только формировалась.
Инсбрук 1976 — снеговик
Австрийские организаторы предложили в качестве талисмана снеговика с традиционной тирольской шляпой. Он стал первым официальным талисманом в истории Олимпиады. Этот простой образ отражал непосредственность и дружелюбие, напоминая детям о радости зимних игр.
Лейк-Плэсид 1980 — енот Рони
В США талисманом стал енот Рони. Енот считался символом любознательности и дружелюбия. Его узнаваемая полосатая мордочка быстро стала популярной среди детей и взрослых.
Сараево 1984 — волчонок Вучко
Югославия подарила миру одного из самых харизматичных талисманов — Вучко, маленький волчонок с широкой улыбкой. Волк символизировал силу и отвагу, а дружелюбный образ разрушал стереотипы о хищнике. Вучко стал настоящим любимцем публики и символом гостеприимства Сараева.
Калгари 1988 — медведи Хайди и Хоуди
Канада выбрала пару забавных медвежат — Хайди и Хоуди. Их имена происходили от английских приветствий «Hi» и «Howdy», что подчеркивало открытость и радушие страны. Два персонажа символизировали дружбу и коллективный дух спорта.
Альбервиль 1992 — Маджик
Французы удивили мир абстрактным образом. Маджик представлял собой улыбающуюся звездочку с ногами и руками. Он символизировал магию Олимпийских игр и сияние Альп.
Лиллехаммер 1994 — мальчик и девочка Хокон и Кристин
Норвежцы обратились к своей истории и культуре. Талисманами стали Хокон и Кристин — дети в традиционных костюмах, названные в честь национальных героев. Это был первый случай, когда талисманами стали реальные человеческие персонажи.
Нагано 1998 — совы Сноулетс
Япония представила четверку совят: Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Каждая сова символизировала один из природных элементов и вместе они передавали идею гармонии. Яркие, мультяшные образы особенно понравились детям.
Солт-Лейк-Сити 2002 — Паудэр, Коппер и Коул
Американцы сделали ставку на трех талисманов: зайчиху Паудэр, койота Коппера и медведя Коула. Все они были связаны с мифологией коренных народов Северной Америки. Каждый персонаж символизировал силу природы и дух спортивного соперничества. Зайчиха и койот помогали местным жителям справиться с жарой и холодами, а медведь упомянут в нескольких легендах как самый сильный обитатель этих мест.
Турин 2006 — Неве и Глиц
Италия подарила миру забавных фигурок: Неве, белый снежок, и Глиц, красный кубик льда. Эти стилизованные персонажи символизировали снег и лед как главные элементы зимнего спорта.
Ванкувер 2010 — Мига и Куатчи
Канада вновь удивила разнообразием. Мига — морское существо с чертами медведя и косатки, Куатчи — легендарный сасквоч или снежный человек. Эти персонажи были вдохновлены легендами индейцев и подчеркивали близость Канады к природе.
Сочи 2014 — леопард, белый медведь и заяц
Россия впервые получила право выбирать зимних талисманов через народное голосование. Победителями стали леопард, символ силы и ловкости, белый медведь, воплощение северной мощи, и заяц, олицетворяющий энергию и задор. Трио стало ярким символом Игр в Сочи.
Пхенчхан 2018 — Белый тигр Сухоран
Южная Корея представила Сухорана, белого тигра — символа защиты и мужества в корейской культуре. «Сухо» происходило от слова «защита», а «ран» — часть слова «тигр». Сухоран быстро завоевал популярность и стал одним из самых узнаваемых талисманов последних лет.
Пекин 2022 — Бин Дунь Дунь
Китай сделал ставку на национальное достояние — панду Бин Дунь Дуня. В прозрачном ледяном скафандре он сочетал традиционный символ Китая с образом современного зимнего спорта. Его имя переводится как «ледяное дитя». Бин Дунь Дунь стал настоящей мировой звездой, а сувениры с его изображением раскупались рекордными тиражами.
Милан 2026 — Мило и Тина
Талисманы зимней Олимпиады и Паралимпиады в Милано — Кортина 2026 — это два горностая, брат и сестра по имени Тина и Мило. Светлая Тина представляет Олимпийские игры и ассоциируется с Кортиной, а более темный Мило — Паралимпийские игры и Милан. Горностаи выбраны за подвижность, любопытство и умение приспосабливаться к горным условиям, а также за смену окраса шерсти по сезонам — как символ изменения и устойчивости.