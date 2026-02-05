От Шусса до Бин Дунь Дуня: история талисманов зимних Олимпийских игр

Талисманы Олимпийских игр — это не просто милые персонажи, украшающие сувениры и плакаты. Каждый из них несет культурный и символический смысл, отражает дух принимающей страны и создает эмоциональную атмосферу соревнований. Свою историю зимние талисманы начали в 1968 году во французском Гренобле, и с тех пор каждые Игры оставляли после себя особого героя — от абстрактных фигур до реалистичных животных.