От Шусса до Бин Дунь Дуня: история талисманов зимних Олимпийских игр

Талисманы Олимпийских игр — это не просто милые персонажи, украшающие сувениры и плакаты. Каждый из них несет культурный и символический смысл, отражает дух принимающей страны и создает эмоциональную атмосферу соревнований. Свою историю зимние талисманы начали в 1968 году во французском Гренобле, и с тех пор каждые Игры оставляли после себя особого героя — от абстрактных фигур до реалистичных животных.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Гренобль 1968 — Шусс

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Первым в истории стал Шусс — яркий человечек с головой в виде лыжного башмака и маленькими лыжами. Он символизировал скорость, азарт и динамизм зимних видов спорта. Несмотря на простоту, Шусс стал важной вехой: с него началась традиция Олимпийских талисманов.

Саппоро 1972 — без официального талисмана

Интересно, что первые зимние Игры в Азии прошли без талисмана. Тогда МОК еще не закрепил эту традицию, и маркетинговая составляющая Олимпиады только формировалась.

Инсбрук 1976 — снеговик

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Австрийские организаторы предложили в качестве талисмана снеговика с традиционной тирольской шляпой. Он стал первым официальным талисманом в истории Олимпиады. Этот простой образ отражал непосредственность и дружелюбие, напоминая детям о радости зимних игр.

Лейк-Плэсид 1980 — енот Рони

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

В США талисманом стал енот Рони. Енот считался символом любознательности и дружелюбия. Его узнаваемая полосатая мордочка быстро стала популярной среди детей и взрослых.

Сараево 1984 — волчонок Вучко

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Югославия подарила миру одного из самых харизматичных талисманов — Вучко, маленький волчонок с широкой улыбкой. Волк символизировал силу и отвагу, а дружелюбный образ разрушал стереотипы о хищнике. Вучко стал настоящим любимцем публики и символом гостеприимства Сараева.

Калгари 1988 — медведи Хайди и Хоуди

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Канада выбрала пару забавных медвежат — Хайди и Хоуди. Их имена происходили от английских приветствий «Hi» и «Howdy», что подчеркивало открытость и радушие страны. Два персонажа символизировали дружбу и коллективный дух спорта.

Альбервиль 1992 — Маджик

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Французы удивили мир абстрактным образом. Маджик представлял собой улыбающуюся звездочку с ногами и руками. Он символизировал магию Олимпийских игр и сияние Альп.

Лиллехаммер 1994 — мальчик и девочка Хокон и Кристин

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Норвежцы обратились к своей истории и культуре. Талисманами стали Хокон и Кристин — дети в традиционных костюмах, названные в честь национальных героев. Это был первый случай, когда талисманами стали реальные человеческие персонажи.

Нагано 1998 — совы Сноулетс

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Япония представила четверку совят: Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Каждая сова символизировала один из природных элементов и вместе они передавали идею гармонии. Яркие, мультяшные образы особенно понравились детям.

Солт-Лейк-Сити 2002 — Паудэр, Коппер и Коул

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Американцы сделали ставку на трех талисманов: зайчиху Паудэр, койота Коппера и медведя Коула. Все они были связаны с мифологией коренных народов Северной Америки. Каждый персонаж символизировал силу природы и дух спортивного соперничества. Зайчиха и койот помогали местным жителям справиться с жарой и холодами, а медведь упомянут в нескольких легендах как самый сильный обитатель этих мест.

Турин 2006 — Неве и Глиц

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Италия подарила миру забавных фигурок: Неве, белый снежок, и Глиц, красный кубик льда. Эти стилизованные персонажи символизировали снег и лед как главные элементы зимнего спорта.

Ванкувер 2010 — Мига и Куатчи

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Канада вновь удивила разнообразием. Мига — морское существо с чертами медведя и косатки, Куатчи — легендарный сасквоч или снежный человек. Эти персонажи были вдохновлены легендами индейцев и подчеркивали близость Канады к природе.

Сочи 2014 — леопард, белый медведь и заяц

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Россия впервые получила право выбирать зимних талисманов через народное голосование. Победителями стали леопард, символ силы и ловкости, белый медведь, воплощение северной мощи, и заяц, олицетворяющий энергию и задор. Трио стало ярким символом Игр в Сочи.

Пхенчхан 2018 — Белый тигр Сухоран

Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Южная Корея представила Сухорана, белого тигра — символа защиты и мужества в корейской культуре. «Сухо» происходило от слова «защита», а «ран» — часть слова «тигр». Сухоран быстро завоевал популярность и стал одним из самых узнаваемых талисманов последних лет.

Пекин 2022 — Бин Дунь Дунь

Источник: РИА "Новости"

Китай сделал ставку на национальное достояние — панду Бин Дунь Дуня. В прозрачном ледяном скафандре он сочетал традиционный символ Китая с образом современного зимнего спорта. Его имя переводится как «ледяное дитя». Бин Дунь Дунь стал настоящей мировой звездой, а сувениры с его изображением раскупались рекордными тиражами.

Милан 2026 — Мило и Тина

Источник: AP 2024

Талисманы зимней Олимпиады и Паралимпиады в Милано — Кортина 2026 — это два горностая, брат и сестра по имени Тина и Мило. Светлая Тина представляет Олимпийские игры и ассоциируется с Кортиной, а более темный Мило — Паралимпийские игры и Милан. Горностаи выбраны за подвижность, любопытство и умение приспосабливаться к горным условиям, а также за смену окраса шерсти по сезонам — как символ изменения и устойчивости.

