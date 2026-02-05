Монсон назвал отстранение россиян от соревнований лицемерием

«Спорт и политика не должны иметь ничего общего. Прямо сейчас Израиль игнорирует международное законодательство, творит ужасные вещи, но я не думаю, что их спортсмены должны быть наказаны за действия правительства. Они атлеты, а не политики, которые принимают решения, влияющие на страну. То же самое касается и Соединенных Штатов, которые вторглись в Афганистан, Ирак, помогают Израилю, похитили президента Венесуэлы Мадуро. Но из всех стран наказывают именно российских спортсменов. Это лицемерие нельзя недооценивать», — сказал Монсон «РИА Новости Спорт».