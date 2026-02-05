Ричмонд
Монсон назвал отстранение россиян от соревнований лицемерием

Джефф Монсон считает, что отстранение россиян от участия в международных турнирах — лицемерие.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон назвал лицемерием решение остранить сборную России от участия в международных турнирах.

«Спорт и политика не должны иметь ничего общего. Прямо сейчас Израиль игнорирует международное законодательство, творит ужасные вещи, но я не думаю, что их спортсмены должны быть наказаны за действия правительства. Они атлеты, а не политики, которые принимают решения, влияющие на страну. То же самое касается и Соединенных Штатов, которые вторглись в Афганистан, Ирак, помогают Израилю, похитили президента Венесуэлы Мадуро. Но из всех стран наказывают именно российских спортсменов. Это лицемерие нельзя недооценивать», — сказал Монсон «РИА Новости Спорт».

В конце февраля 2022-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. В 2023 году МОК разрешил допускать спортсменов с нейтральным статусом, а в 2025-м рекомендовал снять ограничение на спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.

