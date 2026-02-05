WADA отклонило требование США об аудите

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, США отказались вносить ежегодные членские взносы в бюджет WADA на фоне конфликта организации с Антидопинговым агентством США (USADA). На 5 февраля 2026 года американская сторона до сих пор не рассчиталась за 2024 год (3,6 млн долларов) и 2025 года (3,8 млн долларов). Правительственный закон США о финансировании, подписанный на этой неделе, включает 3,7 миллиона долларов на взносы в WADA, но ограничивает выделение средств до проведения аудита «внешними антидопинговыми экспертами и опытными независимыми аудиторами».
«Я не знаю ни одной другой международной организации с такими сильными механизмами аудита, поэтому я считаю, что у наших друзей из США нет препятствий для выполнения своих обязанностей и выплаты взносов. Думаю, это соответствует ожиданиям или пожеланиям американской стороны, а самое главное в принципе то, что этот взнос не является условным. Это чрезвычайно важный для нас момент», — заявил глава WADA Витольд Банька на пресс-конференции агентства.
Накануне президент Всемирного антидопингового агентства Банька заявил, что ощущает дискомфорт на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за присутствия Этери Тутберидзе.
Витольд Банька — бывший легкоатлет со специализацией в беге на короткие дистанции. В 2007 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4×400 метров. Банька занял должность главы WADA в 2020 году, сменив на этом посту шотландца Крейга Риди. В мае 2025 года поляк был переизбран на новый трехлетний срок.