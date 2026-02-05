WADA отклонило требование США об аудите

«Я не знаю ни одной другой международной организации с такими сильными механизмами аудита, поэтому я считаю, что у наших друзей из США нет препятствий для выполнения своих обязанностей и выплаты взносов. Думаю, это соответствует ожиданиям или пожеланиям американской стороны, а самое главное в принципе то, что этот взнос не является условным. Это чрезвычайно важный для нас момент», — заявил глава WADA Витольд Банька на пресс-конференции агентства.