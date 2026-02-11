Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина раскритиковала идею запретить спортсменам въезд за смену флага

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала идею министра спорта Михаила Дегтярева о запрете на въезд в Россию спортсменов, которые сменили спортивное гражданство, нарушением прав человека.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я не знаю, как это вообще возможно. Это нарушение прав человека. У нас огромное количество людей в стране меняют гражданство — ученые, айтишники, предприниматели. Почему здесь выделяются только спортсмены?

Сейчас этого нет. Учиться в школе и институте — право любого гражданина. У нас достаточно людей с двойным гражданством. Как вы собираетесь запрещать им въезд? Я вообще не понимаю. Мне кажется, это странная идея» — заявила Роднина «РБК Спорт».

Депутат Роднина подчеркнула, что сама по себе смена гражданства — это не измена Родине.

Россию перестали выступать около десяти теннисистов. В прошлом году спортивное гражданство сменили россиянки Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова (все представляют Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия) и Дарья Касаткина (Австралия).