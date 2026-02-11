Роднина раскритиковала идею запретить спортсменам въезд за смену флага

«Я не знаю, как это вообще возможно. Это нарушение прав человека. У нас огромное количество людей в стране меняют гражданство — ученые, айтишники, предприниматели. Почему здесь выделяются только спортсмены?



Сейчас этого нет. Учиться в школе и институте — право любого гражданина. У нас достаточно людей с двойным гражданством. Как вы собираетесь запрещать им въезд? Я вообще не понимаю. Мне кажется, это странная идея» — заявила Роднина «РБК Спорт».