Презервативы с ОИ-2026 стали перепродавать по 10 тыс. за штуку

В Олимпийской деревне зимних Игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо всего за три дня был израсходован весь запас из 10 000 бесплатных презервативов. Из-за нехватки этих средств контрацепции с олимпийской символикой, их начали перепродавать в интернете по цене 125 долларов (9500 рублей) за штуку, сообщает Daily Express.