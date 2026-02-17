Презервативы с ОИ-2026 стали перепродавать по 10 тыс. за штуку

В Олимпийской деревне зимних Игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо всего за три дня был израсходован весь запас из 10 000 бесплатных презервативов. Из-за нехватки этих средств контрацепции с олимпийской символикой, их начали перепродавать в интернете по цене 125 долларов (9500 рублей) за штуку, сообщает Daily Express.
14 февраля стало известно, что организаторы Олимпийских игр заказали экстренную поставку презервативов, чтобы восполнить дефицит для спортсменов. Новые партии уже начали поступать в олимпийские деревни. Организаторы заявили, что будут регулярно пополнять запасы до конца Игр, чтобы гарантировать их доступность для 2800 участников.
Олимпийские игры 2026 года стартовали 6 февраля и проходят в Милане и Кортине‑д’Ампеццо, продлившись до 22 февраля. Раздача бесплатных презервативов является частью стратегии борьбы с распространением СПИДа. Рекордное количество контрацептивов было заготовлено на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро — тогда для атлетов подготовили 450 тысяч штук.