Российским спортсменам на Олимпиаде отказались дарить телефоны

Российские спортсмены не получили смартфоны, которые вручили остальным участникам Игр-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Российские спортсмены не получили от организаторов Игр-2026 мобильные телефоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню другим участникам Олимпиады. Об этом сообщили сами атлеты ТАСС.

Перед началом ОИ-2026 южнокорейская компания, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета, представила эксклюзивную версию смартфона для участников зимних Олимпийских игр 2026 года. Согласно заявлению пресс-службы компании, такие устройства в дизайнерском исполнении должны были получить почти 3 800 спортсменов, прибывающих в Италию.

ТАСС сообщает, что полтора года назад на летней Олимпиаде-2024 российские атлеты также не получили телефоны этого же бренда от организаторов. На всех предыдущих Играх россияне получали такие же подарки, как и все остальные участники соревнований.

Напомним, на Олимпиаду поехали 13 российских спортсменов, которые выступают там в нейтральном статусе. Все атлеты выступают только в индивидуальных дисциплинах. До командных соревнований россиян не допустили.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше