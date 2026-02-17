Российским спортсменам на Олимпиаде отказались дарить телефоны

Российские спортсмены не получили от организаторов Игр-2026 мобильные телефоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню другим участникам Олимпиады. Об этом сообщили сами атлеты ТАСС.
Перед началом ОИ-2026 южнокорейская компания, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета, представила эксклюзивную версию смартфона для участников зимних Олимпийских игр 2026 года. Согласно заявлению пресс-службы компании, такие устройства в дизайнерском исполнении должны были получить почти 3 800 спортсменов, прибывающих в Италию.
ТАСС сообщает, что полтора года назад на летней Олимпиаде-2024 российские атлеты также не получили телефоны этого же бренда от организаторов. На всех предыдущих Играх россияне получали такие же подарки, как и все остальные участники соревнований.
Напомним, на Олимпиаду поехали 13 российских спортсменов, которые выступают там в нейтральном статусе. Все атлеты выступают только в индивидуальных дисциплинах. До командных соревнований россиян не допустили.