День в истории спорта: 4 марта 1951 года начались первые летние Азиатские игры

В течение восьми дней столица Индии принимала крупный международный турнир, объединивший 489 спортсменов из 11 стран Азии, для многих из которых это был первый опыт выступления на подобном уровне после окончания Второй мировой войны и деколонизации региона.
Соревнования проходили по шести видам спорта: легкой атлетике, баскетболу, велоспорту, футболу и тяжелой атлетике. Выбор программы отражал стремление организаторов заложить фундамент многоотраслевого континентального форума по образцу Олимпийских игр, но с поправкой на возможности и инфраструктуру послевоенной Азии.
Индия, принимавшая турнир, использовала Игры как символ своего закрепления на международной спортивной карте и площадку для развития национального спорта. Однако доминировала на первых Азиатских играх сборная Японии, завоевавшая больше всего медалей и занявшая первое место в общекомандном зачете. Хозяева поля стали вторыми, а тройку лидеров замкнул Иран, подтвердив растущий потенциал ближневосточного спорта.
Участие таких стран, как Афганистан, Непал, Таиланд, Бирма, Цейлон, Индонезия, Сингапур и Филиппины, продемонстрировало широту географии нового турнира и желание государств региона развивать собственные спортивные традиции. Начавшиеся 4 марта 1951 года в Нью-Дели первые летние Азиатские игры заложили основу крупного многонационального форума, который со временем стал вторым по значимости комплексным турниром после Олимпиады для спортсменов Азии.