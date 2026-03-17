День в истории спорта: 17 марта 1980 года британский парламент проголосовал за бойкот Олимпиады-80 в Москве

В итоге бойкот Лондона оказался частичным: часть британских спортсменов все же поехала в Москву и выступала под олимпийским флагом, а не под национальным. Тем не менее голосование 17 марта 1980 года стало важным политическим сигналом и одним из ключевых эпизодов крупнейшего олимпийского бойкота в истории: всего Игры-80 проигнорировали около 60−65 стран, прежде всего союзники США по НАТО и их партнеры. Этот прецедент усилил взаимную политизацию спорта и стал одной из причин ответного бойкота Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе странами соцблока.