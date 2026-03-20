День в истории спорта: 20 марта 2025 года Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом Международного Олимпийского комитета

За 41-летнюю функционерку и двукратную олимпийскую чемпионку проголосовали 49 из 97 членов комитета, сменивших на посту немца Томаса Баха. Вступление в должность состоялось 23 июня 2025 года.
Ковентри родилась 16 сентября 1983 года в Хараре и стала самой титулованной спортсменкой в истории Зимбабве, завоевав 7 олимпийских медалей в плавании, включая 2 золотые, а также 7 наград чемпионатов мира. Пик ее карьеры пришелся на 2004−2009 годы, когда она доминировала на дистанциях на спине и в комплексном плавании, неоднократно устанавливая мировые и африканские рекорды. На ее счету — 7 из 8 всех олимпийских медалей, когда-либо завоеванных Зимбабве.
После завершения карьеры спортсменки Ковентри быстро стала одной из ключевых фигур в олимпийском менеджменте. С 2013 года она является членом МОК, возглавляла комиссию спортсменов и координационную комиссию юношеских Олимпийских игр 2026 года в Дакаре. В 2018—2025 годах занимала пост министра по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве, совмещая национальную работу с международной.
Своё избрание Ковентри назвала «невероятной честью», особенно подчеркнув, что стала первой женщиной-президентом и первой африканкой во главе МОК. Ее приход символизировал для олимпийского движения новый этап — с акцентом на гендерное равенство, расширение представленности Африки и усиление голоса действующих и бывших спортсменов в управлении Играм.