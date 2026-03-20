Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории спорта: 20 марта 2025 года Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом Международного Олимпийского комитета

20 марта 2025 года на 144-й сессии Международного олимпийского комитета в Греции Кирсти Ли Ковентри Сьюард из Зимбабве была избрана 10-м президентом МОК, став первой женщиной и первым представителем Африки во главе организации.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

За 41-летнюю функционерку и двукратную олимпийскую чемпионку проголосовали 49 из 97 членов комитета, сменивших на посту немца Томаса Баха. Вступление в должность состоялось 23 июня 2025 года.

Ковентри родилась 16 сентября 1983 года в Хараре и стала самой титулованной спортсменкой в истории Зимбабве, завоевав 7 олимпийских медалей в плавании, включая 2 золотые, а также 7 наград чемпионатов мира. Пик ее карьеры пришелся на 2004−2009 годы, когда она доминировала на дистанциях на спине и в комплексном плавании, неоднократно устанавливая мировые и африканские рекорды. На ее счету — 7 из 8 всех олимпийских медалей, когда-либо завоеванных Зимбабве.

После завершения карьеры спортсменки Ковентри быстро стала одной из ключевых фигур в олимпийском менеджменте. С 2013 года она является членом МОК, возглавляла комиссию спортсменов и координационную комиссию юношеских Олимпийских игр 2026 года в Дакаре. В 2018—2025 годах занимала пост министра по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве, совмещая национальную работу с международной.

Своё избрание Ковентри назвала «невероятной честью», особенно подчеркнув, что стала первой женщиной-президентом и первой африканкой во главе МОК. Ее приход символизировал для олимпийского движения новый этап — с акцентом на гендерное равенство, расширение представленности Африки и усиление голоса действующих и бывших спортсменов в управлении Играм.

В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
