День в истории спорта: 20 марта 2025 года Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом Международного Олимпийского комитета

Ковентри родилась 16 сентября 1983 года в Хараре и стала самой титулованной спортсменкой в истории Зимбабве, завоевав 7 олимпийских медалей в плавании, включая 2 золотые, а также 7 наград чемпионатов мира. Пик ее карьеры пришелся на 2004−2009 годы, когда она доминировала на дистанциях на спине и в комплексном плавании, неоднократно устанавливая мировые и африканские рекорды. На ее счету — 7 из 8 всех олимпийских медалей, когда-либо завоеванных Зимбабве.