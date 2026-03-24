День в истории спорта: 24 марта 2020 года летние Олимпийские игры-2020 в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса

Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров согласились, что в сложившихся условиях проведение Игр в намеченные сроки угрожает здоровью спортсменов и болельщиков. Было решено, что Олимпиада пройдет не позднее лета 2021-го, при этом сохранит название «Токио-2020» по маркетинговым причинам.
Изначально Игры XXXII Олимпиады должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Япония активно готовилась принять около 11 тысяч спортсменов и сотни тысяч гостей со всего мира. Однако стремительное распространение коронавируса, закрытие границ и срыв тренировочного процесса сделали проведение соревнований в прежние сроки практически невозможным. Дополнительным сигналом стали заявления Олимпийских комитетов Канады и Австралии, отказавшихся отправлять команды в Токио, если Игры не будут перенесены.
Решение 24 марта стало беспрецедентным: ранее Олимпиады либо проходили по расписанию, либо полностью отменялись из-за мировых войн, но никогда не переносились на другой год. Впоследствии было объявлено, что соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, без иностранных зрителей и при жестких санитарных мерах. История токийской Олимпиады стала символом того, как глобальный спорт адаптировался к вызовам пандемии, сохранив при этом статус Игр как мирового события номер один.