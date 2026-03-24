День в истории спорта: 24 марта 2020 года летние Олимпийские игры-2020 в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса

Решение 24 марта стало беспрецедентным: ранее Олимпиады либо проходили по расписанию, либо полностью отменялись из-за мировых войн, но никогда не переносились на другой год. Впоследствии было объявлено, что соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, без иностранных зрителей и при жестких санитарных мерах. История токийской Олимпиады стала символом того, как глобальный спорт адаптировался к вызовам пандемии, сохранив при этом статус Игр как мирового события номер один.