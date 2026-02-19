Италия призвала пересмотреть допуск россиян к Паралимпиаде

«Итальянское правительство выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета допустить к участию в Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортине шестерых российских и четырех белорусских спортсменов с демонстрацией национальной символики, включая гимн.



Итальянское правительство вновь заявляет о своем несогласии, уже выраженном вместе с 33 другими странами и Европейской комиссией, с решением о полном восстановлении членства Паралимпийских комитетов России и Белоруссии, принятым Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября, и вновь заявляет о своей полной солидарности и безоговорочной поддержке Украины. Кроме того, правительство просит Международный паралимпийский комитет пересмотреть это решение.



Продолжающееся нарушение перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов со стороны России при поддержке Белоруссии несовместимо с участием их спортсменов в Играх, за исключением участия в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов», — сказано в заявлении Таяни и Абоди.