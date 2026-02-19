Италия призвала пересмотреть допуск россиян к Паралимпиаде

Решение о том, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде с национальным флагом и гимном, было принято Международным паралимпийским комитетом в сентябре 2025 года.
«Итальянское правительство выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета допустить к участию в Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортине шестерых российских и четырех белорусских спортсменов с демонстрацией национальной символики, включая гимн.
Итальянское правительство вновь заявляет о своем несогласии, уже выраженном вместе с 33 другими странами и Европейской комиссией, с решением о полном восстановлении членства Паралимпийских комитетов России и Белоруссии, принятым Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября, и вновь заявляет о своей полной солидарности и безоговорочной поддержке Украины. Кроме того, правительство просит Международный паралимпийский комитет пересмотреть это решение.
Продолжающееся нарушение перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов со стороны России при поддержке Белоруссии несовместимо с участием их спортсменов в Играх, за исключением участия в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов», — сказано в заявлении Таяни и Абоди.
Также Таяни выступил с предложением запретить выдачу виз для сопровождающих российских спортсменов, так как якобы эти люди не будут иметь отношения к исполнению своих прямых обязанностей. По мнению вице-премьера Италии, не стоит делать исключений, даже если сопровождающие будут с ограниченными возможностями здоровья.
Зимние Паралимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 15 марта. В соревнованиях примут участие шесть спортсменов из России и четверо — из Беларуси. Российские спортсмены выступят на Паралимпиаде с флагом страны и гимном впервые с 2014 года.