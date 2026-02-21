От $700 тысяч до нуля: сколько платят олимпийцам за медали на Олимпиаде-2026

Но такой подход вызывает серьезные проблемы. Многие звезды спорта, уставшие от отсутствия вознаграждения, начинают искать альтернативы и уходить в сборные других стран. Например, норвежский горнолыжник Лукас Бротен — один из лучших в мире — решил выступать на Олимпиаде-2026 за Бразилию, страну происхождения его матери. Причина проста: в Бразилии ему обещают финансовую поддержку, которой нет на родине. Этот тренд ставит под вопрос будущее скандинавского спорта: если лучшие уходят, кто будет тренировать новое поколение? Кстати, Лукас выиграл гигантский слалом и завоевал Олимпийское золото под флагом Бразилии, опередив швейцарца Марко Одерматт.