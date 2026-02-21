От $700 тысяч до нуля: сколько платят олимпийцам за медали на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) с момента основания в 1896 году придерживается одного принципа: никаких денежных призов победителям. Медали — символические, а финансовая поддержка ложится на плечи национальных олимпийских комитетов, правительств, спортивных федераций и частных спонсоров. Именно поэтому суммы, которые получают олимпийцы, зависят исключительно от страны, которую они представляют. И разброс здесь колоссальный — от полного отсутствия выплат до миллионов долларов.
Самые щедрые страны — в Азии, но платят они редко
Самые высокие премии в мире традиционно обещают азиатские страны. На летних Играх-2024 Гонконг установил рекорд: 770 тысяч долларов за золотую медаль. Сингапур — почти столько же: 737 тысяч. В Индонезии чемпион получает 346 тысяч долларов, в Израиле — $315 тысяч, а в Казахстане — $250 тысяч плюс квартира в подарок.
Особняком стоит Южная Корея: помимо единовременной выплаты в 55 тысяч долларов, олимпийским чемпионам назначается пожизненная пенсия. Это делает медаль не просто спортивным достижением, а гарантией финансовой стабильности на десятилетия.
Однако есть важный нюанс: такие щедрые бонусы редко превращаются в реальные выплаты. Дело в том, что эти страны завоевывают очень мало медалей. Например, у Сингапура в истории всего одно олимпийское золото (в плавании, 2016). Поэтому обещать крупные суммы — легко, а платить — почти никогда не приходится. Это скорее политический жест, чем реальная система поддержки.
США и Европа — стабильность вместо рекордов
США — одна из самых успешных олимпийских держав, но премии у них одни из самых скромных среди лидеров:
- За олимпийское золото они получают: 37 500 долларов.
- За серебро: 22 500 долларов.
- За бронзу: 15 000 долларов.
Важно: деньги платит не государство, а Национальный олимпийский комитет США (USOPC). Зато выплаты приходят точно и в срок — в отличие от стран, где обещают много, но часто задерживают призовые или вовсе их не платят.
В Европе одними из самых щедрых считаются итальянцы: за золото они платят около 295 тысяч евро (примерно 320 тысяч долларов). Это делает Италию абсолютным лидером по вознаграждениям на континенте. Франция, Германия и Испания предлагают значительно меньше — от 50 до 100 тысяч евро.
Интересно, что в Европе все чаще появляются налоговые льготы. В декабре 2025 года Германия отменила налог на олимпийские премии. Раньше с бонусов забирали более 50%, теперь спортсмены получают 30 тысяч евро за золото на руки «чистыми».
Скандинавия — спорт ради спорта
В Норвегии, Швеции, Исландии и Великобритании принципиально не платят за медали. Там считают, что мотивация у спортсменов должна быть внутренней, а не финансовой. Поддержка сводится к оплате тренировок, тренеров, экипировки и проживания.
Но такой подход вызывает серьезные проблемы. Многие звезды спорта, уставшие от отсутствия вознаграждения, начинают искать альтернативы и уходить в сборные других стран. Например, норвежский горнолыжник Лукас Бротен — один из лучших в мире — решил выступать на Олимпиаде-2026 за Бразилию, страну происхождения его матери. Причина проста: в Бразилии ему обещают финансовую поддержку, которой нет на родине. Этот тренд ставит под вопрос будущее скандинавского спорта: если лучшие уходят, кто будет тренировать новое поколение? Кстати, Лукас выиграл гигантский слалом и завоевал Олимпийское золото под флагом Бразилии, опередив швейцарца Марко Одерматт.
Новые тенденции — спонсоры заменяют государство
В последние годы все больше стран перекладывают ответственность за выплаты на частных спонсоров. Яркий пример — Новая Зеландия. До 2026 года там не было никаких премий. Но в январе 2026 года местный бренд, спонсирующий олимпийскую команду, объявил:
- 3000 долларов за индивидуальное золото;
- 40 000 долларов в год в виде стипендии до следующих Олимпийских игр.
Для многих атлетов, собирающих деньги на подготовку через краудфандинг или даже через OnlyFans, это — реальная помощь. Особенно в таких видах, как фристайл и сноубординг, где Новая Зеландия в последние годы добивается немалых успехов.
Также растет роль региональных властей. В России, например, федеральные выплаты могут дополняться региональными. В 2022 году Тюменская область обещала 10 млн. рублей за золото, Санкт-Петербург — 5 млн. плюс деньги просто за участие.
Россия — нейтральный статус, но не нулевые выплаты
С 2012 года Россия официально платила:
- 4 млн. рублей за золото;
- 2,5 млн. — за серебро;
- 1,7 млн. — за бронзу.
Но сейчас российские спортсмены выступают как «индивидуальные нейтральные атлеты» — без флага, гимна и национальной символики. Формально это лишает их права на госпремии из федерального бюджета.
Однако после Олимпиады-2024 власти все же выплатили 7,5 млн. рублей теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер — и их тренерам. Это создает юридический прецедент: если спортсмен выступал под нейтральным флагом, но фактически представлял Россию, он может рассчитывать на поддержку.
На Играх-2026 россияне рассчитывают на аналогичный подход. Даже если медалей будет всего 1−2, выплаты возможны. Кроме того, регионы, как правило, не отказываются от своих обещаний — особенно если спортсмен родом из конкретного города.
Размер олимпийской премии — это не просто цифра. Это отражение национальных приоритетов. Где-то спорт — часть государственной политики, где-то — личное дело атлета. Где-то медаль дает право на получение квартиры и специальной пенсии, где-то — только моральное удовлетворение. Но в любом случае за каждым пьедесталом стоит не только труд, дисциплина и годы тренировок, но и реальная цена — в рублях, долларах или евро. И эта цена говорит о многом: о том, как страна относится к своим героям, и готова ли она поддерживать их не только на словах, но и на деле.