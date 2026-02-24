Ричмонд
Тарпищев: Не подарили нашим атлетам смартфоны? Ничего страшного

Член МОК и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что не стоит обращать внимание на отказ спонсоров Олимпиады подарить смартфоны спортсменам из РФ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские олимпийцы не получили лимитированные смартфоны, врученные остальным участникам Игр при заселении в Олимпийскую деревню. По словам серебряного призера Олимпиады-2026 Никиты Филиппова, российские спортсмены при заселении получили только рюкзаки, спортивную одежду и косметические средства.

Шамиль Тарпищев, что смартфоны не являются тем, ради чего спортсмены приезжают на Олимпийские игры.

«Я считаю, что на эту историю не стоит обращать большого внимания. Ничего страшного в этом нет, все-таки смартфоны — это не то, ради чего приезжают на Игры. Тем более это решение спонсоров, а не МОК», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В МОК объяснили решение, почему олимпийцам из России не подарили смартфоны. По словам представителя организации, в целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран. Аналогичная ситуация произошла на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Тогда без олимпийских смартфонов остались спортсмены из России и КНДР.

XXV Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились в воскресенье, 22 февраля.

