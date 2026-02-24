Тарпищев: Не подарили нашим атлетам смартфоны? Ничего страшного

Российские олимпийцы не получили лимитированные смартфоны, врученные остальным участникам Игр при заселении в Олимпийскую деревню. По словам серебряного призера Олимпиады-2026 Никиты Филиппова, российские спортсмены при заселении получили только рюкзаки, спортивную одежду и косметические средства.
Шамиль Тарпищев, что смартфоны не являются тем, ради чего спортсмены приезжают на Олимпийские игры.
В МОК объяснили решение, почему олимпийцам из России не подарили смартфоны. По словам представителя организации, в целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран. Аналогичная ситуация произошла на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Тогда без олимпийских смартфонов остались спортсмены из России и КНДР.
XXV Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились в воскресенье, 22 февраля.