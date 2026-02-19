Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МОК объяснили, почему олимпийцам из РФ не подарили смартфоны

Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов из определенных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что российские олимпийцы не получили лимитированные смартфоны, врученные остальным участникам Игр при заселении в Олимпийскую деревню. По словам ски-альпиниста Никиты Филиппова, российские спортсмены при заселении получили только рюкзаки, спортивную одежду и косметические средства.

«В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран. Однако МОК приложил все усилия для обеспечения того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели важную информацию о соревнованиях и доступ к игровым сервисам для спортсменов, которые обычно доступны через устройства», — сказано в сообщении.

Аналогичная ситуация произошла на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Тогда без олимпийских смартфонов остались спортсмены из России и КНДР.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше