В МОК объяснили, почему олимпийцам из РФ не подарили смартфоны

Ранее сообщалось, что российские олимпийцы не получили лимитированные смартфоны, врученные остальным участникам Игр при заселении в Олимпийскую деревню. По словам ски-альпиниста Никиты Филиппова, российские спортсмены при заселении получили только рюкзаки, спортивную одежду и косметические средства.
«В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран. Однако МОК приложил все усилия для обеспечения того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели важную информацию о соревнованиях и доступ к игровым сервисам для спортсменов, которые обычно доступны через устройства», — сказано в сообщении.
Аналогичная ситуация произошла на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Тогда без олимпийских смартфонов остались спортсмены из России и КНДР.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.