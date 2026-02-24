Ричмонд
Губерниев — о бойкотировании Паралимпиады: Баба с возу, кобыле легче

Дмитрий Губерниев призвал не беспокоиться о тех, кто бойкотирует Паралимпиаду из-за России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что не стоит обращать внимания на страны, которые планируют бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане из-за допуска российских спортсменов.

«Как говорится, баба с возу, кобыле легче. Это их выбор, не важно. Не придут — и ладно. Если они не уважают организацию, которая пригласила, в том числе, их, то это их проблемы, а не наши», — сказал Губерниев «РИА Новости Спорт».

Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины заявили, что их представители будут бойкотировать Игры, если организаторы не изменят решение о допуске россиян и белорусов с национальной символикой. Позже Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии и Олимпийский комитет Нидерландов также сообщили, что их команды пропустят церемонию открытия в Италии.

Отметим, что глава Международного олимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске российских спортсменов на Паралимпиаду с национальной символикой не будет изменено, несмотря на угрозы бойкотов.

