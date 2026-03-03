МОК заявил, что не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не располагает ресурсами для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии, подчеркнув, что этот документ является декларативным и не обладает обязательной силой.
«В мире, охваченном конфликтами и трагедиями, МОК стойко придерживается убеждения, что спорт должен быть символом надежды — силой, которая объединяет людей по всему миру в мирном соперничестве. Однако нам приходится работать в сложных условиях, сталкиваясь с последствиями текущего политического контекста и событий на каждой Олимпиаде. Резолюция ООН “Построение мирного и лучшего мира через спорт и олимпийские идеалы” (известная как резолюция об олимпийском перемирии) поддерживает нашу цель.
Однако резолюция об олимпийском перемирии является лишь декларативным документом, не имеющим обязательной силы. Она устанавливается странами — членами ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады, принимается государством-организатором и поддерживается самими государствами-членами ООН. МОК, обладая статусом постоянного наблюдателя при ООН, не имеет полномочий и средств для обеспечения выполнения этой резолюции. Мы признаем, что это полностью в компетенции системы ООН и выходит за рамки наших полномочий", — говорится в заявлении МОК.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали удары по объектам в Иране, в том числе по Тегерану, в результате которых были разрушены здания и погибли мирные жители. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке. Олимпийское перемирие началось 30 января в связи с Играми в Италии и продлится до семи дней после окончания Паралимпиады, которая состоится с 6 по 15 марта.