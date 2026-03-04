Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады

«Я благодарен Немецкой ассоциации спорта для инвалидов за ее четкое, основанное на ценностях решение не участвовать в Параде наций на церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2026 года.



Также благодарю государственного министра Германии по вопросам спорта и волонтерства Кристиане Шендерляйн за то, что она решила не присутствовать на церемонии, и за явную поддержку этой позиции со стороны федерального правительства. Германия демонстрирует принципиальное лидерство и берет на себя ответственность, играя важную ведущую роль в европейском спорте. Достоинство не подлежит обсуждению. Уже 11 стран и ЕС приняли единственно правильное с моральной точки зрения решение бойкотировать парад», — написал Сибига в соцсетях.