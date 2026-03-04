Ричмонд
Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады

Сборная Германии не примет участия в открытии Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Минспорта Белоруссии

О том, что Германия вслед за Финляндией будет бойкотировать церемонию открытия, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Я благодарен Немецкой ассоциации спорта для инвалидов за ее четкое, основанное на ценностях решение не участвовать в Параде наций на церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Также благодарю государственного министра Германии по вопросам спорта и волонтерства Кристиане Шендерляйн за то, что она решила не присутствовать на церемонии, и за явную поддержку этой позиции со стороны федерального правительства. Германия демонстрирует принципиальное лидерство и берет на себя ответственность, играя важную ведущую роль в европейском спорте. Достоинство не подлежит обсуждению. Уже 11 стран и ЕС приняли единственно правильное с моральной точки зрения решение бойкотировать парад», — написал Сибига в соцсетях.

Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия также заявили делегации пяти стран: Украины, Чехии, Литвы, Польши и Эстонии.

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены поборются за 18 комплектов медалей на Паралимпийских играх 2026 года.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.