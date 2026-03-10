4 российских спортсмена, которых не пустили на Олимпиаду-2026

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский объяснил ситуацию: «Просто не получили визы для въезда в Европу, хотя все было готово, и с FIS все вопросы проговорили». Из-за этого Садреев пропустил заключительный квалификационный старт — Континентальный кубок в китайском Чжанцзякоу 17—18 января . Ранее ему отказала в визе Польша, где должен был пройти этап Кубка мира, необходимый для набора рейтинговых баллов. Это закрыло для него путь на Игры в этом году.