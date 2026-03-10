4 российских спортсмена, которых не пустили на Олимпиаду-2026

Олимпийские игры — главный старт в жизни любого спортсмена. Ради них годами терпят боль, преодолевают травмы, жертвуют личным временем. Но иногда обстоятельства складываются так, что даже заветная мечта отступает на второй план. В нашей статье истории спортсменов, которые не доехали до Милана.
Анастасия Таталина: слишком жестокие условия отбора
Российская фристайлистка Анастасия Таталина получила нейтральный статус и имела все шансы выступить в Италии. Но в начале февраля 2026 года она объявила, что не примет участия в Играх. Причина — невыполнимые условия квалификации.
Спортсменка отметила, что система отбора, созданная для нейтральных атлетов, оказалась несправедливой: пока другие спортсмены имели два полноценных года на квалификацию, у Таталиной оставался всего один месяц и два этапа Кубка мира в январе 2026 года, чтобы набрать рейтинговые очки. Ей нужно было попадать в топ-4 на обоих стартах — после четырех лет отсутствия на международной арене это оказалось невозможным.
Данил Садреев: отказ в выдаче визы для въезда в Европу
Российский прыгун с трамплина Данил Садреев имел нейтральный статус и был допущен к отбору на Олимпиаду. Но для участия в квалификации ему нужно было вылететь в Австрию на 3D-сканирование комбинезона — без этой процедуры инвентарь не допускается к соревнованиям. Но визу он так и не получил.
Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский объяснил ситуацию: «Просто не получили визы для въезда в Европу, хотя все было готово, и с FIS все вопросы проговорили». Из-за этого Садреев пропустил заключительный квалификационный старт — Континентальный кубок в китайском Чжанцзякоу
Александра Степанова и Иван Букин: за бортом Олимпиады без объяснения причин
Танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина — одна из сильнейших пар российских фигуристов, которая второй раз в карьере остается без Олимпиады не по спортивному принципу. В 2018 году их не пустили в Пхенчхан без объяснения причин. В 2026-м история повторилась.
Спортсмены даже записали видеообращение к президенту МОК Кирсти Ковентри, в котором напомнили, что она сама прошла через годы тренировок, а потому лучше других понимает цену олимпийской мечты. Фигуристы просили объяснить, по каким критериям осуществлялся отбор и почему их пара не получила даже права бороться за участие. Но ответа они так и не получили.
Александр Большунов: отказался менять гражданство
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов мог бы выступить на Играх в Италии, но не захотел делать это ценой отказа от родины. По словам спортсмена, накануне Олимпиады ему поступали предложения сменить спортивное гражданство от нескольких стран.
«Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать-то? Есть вещи поважнее. Даже и неохота об этом говорить и вспоминать», — рассказал Большунов в интервью.
При этом Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ему в нейтральном статусе. Большунов подавал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но там отказались ее даже рассматривать, указав, что не имеют полномочий: юрисдикция суда распространяется только на споры, возникшие во время Олимпиады либо за 10 дней до ее открытия.
Их не пустили на Игры, но это не значит, что они проиграли. Настоящий чемпион — это тот, кто даже в таких обстоятельствах остается собой, не предает принципы и продолжает бороться. Вне зависимости от виз и бюрократических преград, наши спортсмены уже доказали: их не сломить. А значит, главную победу они одержали задолго до старта.