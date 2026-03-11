Украинцы обвинили Паралимпийский комитет в дискриминации

В заявлении НПК утверждается, что с самого начала Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо украинские спортсмены и тренеры подвергаются систематическому давлению со стороны представителей Международного паралимпийского комитета (МПК) и оргкомитета Игр.
«Никогда прежде наша команда и руководители штаба команды не сталкивались с столь открыто негативными проявлениями и даже препятствиями в отношении украинцев как представителей национального паралимпийского комитета», — сказано в заявлении.
В НПК Украины отметили, что «давно наблюдается явный рост особой лояльности МПК к российским и белорусским паралимпийским комитетам и их государственному представительству в международном паралимпийском движении». Предствители украинской стороны подчеркивают, что руководство команды и ее члены пытались избегать радикальной реакции, однако последние события показали, что эти «проявления носят систематический характер и приобретают критический и позорный характер по отношению и к команде, и к ее членам».
В качестве доказательств давления НПК Украины приводит следующие: организаторы потребовали снять флаг страны с видного места в доме, где остановились украинские паралимпийцы, запретили проводить общекомандные сборы в холле для подведения итогов дня, а лыжницу Александру Кононову заставили снять серьги с политическими лозунгами и флагом Украины на церемонии награждения. Также представители оргкомитета отобрали вещи с украинской символикой у членов семьи лыжника и биатлониста Тараса Радя.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года МПК полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.