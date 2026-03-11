Украинцы обвинили Паралимпийский комитет в дискриминации

В НПК Украины отметили, что «давно наблюдается явный рост особой лояльности МПК к российским и белорусским паралимпийским комитетам и их государственному представительству в международном паралимпийском движении». Предствители украинской стороны подчеркивают, что руководство команды и ее члены пытались избегать радикальной реакции, однако последние события показали, что эти «проявления носят систематический характер и приобретают критический и позорный характер по отношению и к команде, и к ее членам».