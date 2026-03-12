МПК отверг обвинения в дискриминации со стороны Украины

В неофициальном медальном зачете Сборная России занимает четвертое место, имея в своем активе четыре золотые и две бронзовые медали. На счету украинских паралимпийцев три золотые, два серебряных и пять бронзовых наград. Лидерство продолжает удерживать сборная Китая, на счету которой уже 26 медалей: десять золотых, семь серебряных и девять бронзовых.