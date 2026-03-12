МПК отверг обвинения в дискриминации со стороны Украины

Накануне украинская делегация обвинила чиновников МПК в дискриминации и особой лояльности к паралимпийским комитетам России и Беларуси, заявив также о беспрецедентном проявлении давления к украинским спортсменам.
«У Паралимпийского комитета Украины нет никаких доказательств в поддержку своих заявлений. МПК поддерживает тесные рабочие отношения со всеми национальными комитетами. Никаких преференций не предусмотрено», — сказал директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.
Ранее МИД и Минспорта Украины заявили, что бойкотируют Паралимпиаду, если организаторы не пересмотрят участие россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее на церемонию открытия по политическим причинам не приехали представители Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 15 марта. На Паралимпиаде выступают шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года соревнуются с национальным флагом и гимном.
В неофициальном медальном зачете Сборная России занимает четвертое место, имея в своем активе четыре золотые и две бронзовые медали. На счету украинских паралимпийцев три золотые, два серебряных и пять бронзовых наград. Лидерство продолжает удерживать сборная Китая, на счету которой уже 26 медалей: десять золотых, семь серебряных и девять бронзовых.