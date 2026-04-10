День в истории спорта: 10 апреля 1896 года Спиридон Луис выиграл первый в истории Олимпиад современности марафон

10 апреля 1896 года на Играх I Олимпиады в Афинах состоялось событие, которое навсегда вошло в историю спорта: грек Спиридон Луис выиграл первый олимпийский марафон современности.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Дистанция проходила по маршруту от Марафона до Афин и стала не только спортивным испытанием, но и символической данью древнегреческим истокам Олимпийских игр. В забеге участвовали 17 спортсменов, а хозяева Игр рассчитывали на победу своего соотечественника.

Луис не был лидером на протяжении большей части дистанции. Первые километры впереди бежали другие атлеты, но затем фавориты стали сходить с трассы, а грек постепенно вышел на первое место. На последних километрах его преимущество стало очевидным, и на финише он первым пересек линию, показав результат 2 часа 58 минут 50 секунд. Для зрителей это стало не просто победой, а настоящим национальным триумфом.

История этого марафона имела огромное значение для всего олимпийского движения. Именно с афинского забега началась традиция, по которой марафон стал одной из самых почетных и символичных дисциплин Игр. В дальнейшем он всегда ассоциировался с выносливостью, силой воли и способностью преодолевать пределы человеческих возможностей.

Спиридон Луис после той победы стал героем Греции и первым олимпийским чемпионом в марафонском беге. Его имя и сегодня вспоминают как имя человека, который открыл летопись современного олимпийского марафона и подарил Играм один из самых узнаваемых сюжетов в спортивной истории.