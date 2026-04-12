День в истории спорта: 12 апреля 1980 года Олимпийский комитет США проголосовал на бойкот Игр в Москве

Это решение стало финальной точкой многомесячного давления со стороны администрации Джимми Картера, которая добивалась бойкота в ответ на ввод советских войск в Афганистан.
К тому моменту тема уже вышла далеко за рамки спорта. Еще в январе Картер публично предложил перенести или отменить московскую Олимпиаду, а затем начал настаивать на бойкоте, используя вопрос участия США в Играх как инструмент внешней политики. Олимпийский комитет США оказался под сильнейшим давлением Белого дома, и в начале апреля прошел тайное голосование, по итогам которого бойкот поддержали большинством голосов.
Решение вызвало мощную реакцию внутри самих США. Многие спортсмены рассчитывали выступить в Москве и считали, что их лишили главного старта четырехлетия не по спортивным причинам. После объявления бойкота часть членов олимпийской сборной даже подала иск против комитета, указывая на нарушение своих прав. Тем не менее решение осталось в силе, а США стали одной из более чем 60 стран, присоединившихся к протесту против Игр.
Бойкот Олимпиады-80 до сих пор оценивается как один из самых спорных поступков в истории олимпийского движения. С одной стороны, он стал ярким примером того, как мировая политика вмешивается в спорт; с другой — показал, насколько уязвимы перед такими решениями сами атлеты, чья мечта об Олимпиаде оказалась перечеркнута вне спортивной арены.