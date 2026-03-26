МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

«Как бывшая спортсменка я свято верю в право всех олимпийцев участвовать в честных соревнованиях. Политика, о которой мы объявили, основана на научных данных и разработана под руководством медицинских экспертов. На Олимпийских играх даже малейшее преимущество может стать решающим фактором между победой и поражением. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это просто небезопасно», — приводит слова Ковентри пресс-служба МОК.