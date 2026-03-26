МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

МОК принял решение запретить трансгендерам* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) участвовать в женских соревнованиях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в женских соревнованиях на Олимпийских играх начиная с 2028 года смогут участвовать только спортсменки, подтвердившие свой пол с помощью генетического теста. Об этом сообщается на сайте организации. В МОК уточнили, это правило не имеет обратной силы и не касается массового и любительского спорта.

Глава МОК Кирсти Ковентри назвала справедливой новую политики организации в отношении проведения женских соревнований.

«Как бывшая спортсменка я свято верю в право всех олимпийцев участвовать в честных соревнованиях. Политика, о которой мы объявили, основана на научных данных и разработана под руководством медицинских экспертов. На Олимпийских играх даже малейшее преимущество может стать решающим фактором между победой и поражением. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это просто небезопасно», — приводит слова Ковентри пресс-служба МОК.

Право на участие будет определяться путем скрининга гена SRY, который отсутствует у женщин. Данный ген является участком Y‑хромосомы, отвечающим за развитие организма по мужскому типу. Отмечается, что тест будет проводиться раз в жизни, если нет оснований полагать ошибочность отрицательного результата.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше