Российские спортсмены получат выплаты за пропуск Олимпиады-2026

«Внесли изменения в регламент выплат участникам Олимпийских игр. Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх 2026 года. Олимпийские чемпионы получат 500 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тыс. рублей, бронзовых — 250 тыс. рублей, а участники — 150 тыс. рублей. В список вошли 116 спортсменов», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. В нейтральном статусе в Играх приняли участие 13 российских спортсменов. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, на счету которого серебро в спринте.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах, а летние — в 2028 году в Лос-Анджелесе.