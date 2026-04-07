Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские спортсмены получат выплаты за пропуск Олимпиады-2026

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о денежных выплатах для спортсменов, которые не попали на Олимпиаду в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: EPA

«Внесли изменения в регламент выплат участникам Олимпийских игр. Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх 2026 года. Олимпийские чемпионы получат 500 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тыс. рублей, бронзовых — 250 тыс. рублей, а участники — 150 тыс. рублей. В список вошли 116 спортсменов», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. В нейтральном статусе в Играх приняли участие 13 российских спортсменов. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, на счету которого серебро в спринте.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах, а летние — в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше