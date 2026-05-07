День в истории: 7 мая 1951 года МОК пригласил СССР выступит на Олимпийских играх

Это решение, принятое на 46‑й сессии МОК в Вене, стало поворотным моментом в истории мирового спорта и открыло СССР дорогу на главный международный форум, который советская сторона ранее по идеологическим и политическим соображениям обходила стороной.
Создание Национального олимпийского комитета СССР произошло 23 апреля 1951 года в Москве, а уже через полтора месяца МОК должен был рассмотреть его признание. Процесс голосования проходил в обстановке политического напряжения: не все члены комитета поддерживали вступление СССР. Однако в итоге большинство проголосовало за, и статус советского НОК был официально закреплен.
Признание МОК позволило команде СССР впервые выступить на Олимпийских играх‑1952 в Хельсинки.
В тот год советские спортсмены сразу же показали высокий уровень: команда в составе около 295 атлетов поднялась на второе место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых наград. Это сразу поставило СССР в число спортивных держав, а олимпийский комитет — в центр многоступенчатой системы международного спорта.
Для советской спортивной политики этот шаг стал символическим: страна официально вошла в мировое олимпийское движение, а не ограничивалась только советскими и профсоюзными соревнованиями. С тех пор команда СССР участвовала почти во всех последующих Играх и формировала яркий и долгий олимпийский эпос — от Хельсинки до конца 1980‑х. Именно 7 мая 1951 года стало датой, с которой началась эта история.