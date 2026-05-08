День в истории: 8 мая 1984 года Олимпийский комитет СССР объявил о бойкоте Игр в Лос-Анджелесе

Для многих атлетов это решение стало личной трагедией: они годами готовились к Олимпиаде, но так и не получили шанса выйти на старт. Именно поэтому бойкот 1984 года до сих пор вспоминают не только как эпизод холодной войны, но и как пример того, как политическое противостояние способно перечеркнуть мечту целого поколения спортсменов.