Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории: 8 мая 1984 года Олимпийский комитет СССР объявил о бойкоте Игр в Лос-Анджелесе

8 мая 1984 года Олимпийский комитет СССР официально объявил, что советская сборная не поедет на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Это решение стало одним из самых громких политических жестов в истории олимпийского движения и фактически стало ответом на бойкот Игр-1980 в Москве, в котором участвовали США и их союзники.

Формально отказ объяснялся тем, что американская сторона якобы не обеспечила должные гарантии безопасности советским спортсменам, а также допустила антисоветскую кампанию. В Москве ссылались и на отказ США принять ряд условий: в частности, советскую сторону возмущало отсутствие письменных гарантий безопасности, запрет на использование теплохода «Грузия» в качестве плавучей базы и ограничения на чартерные рейсы «Аэрофлота». Однако в спортивной и исторической среде этот шаг чаще всего рассматривают как политический ответ на события четырехлетней давности.

Последствия бойкота оказались серьезными. Советский Союз лишил своих спортсменов возможности выступить на главном старте четырехлетия, а Олимпиада-1984 прошла без одной из сильнейших команд мира. Вместе с СССР Игры в Лос-Анджелесе пропустили и большинство стран социалистического блока, что заметно изменило состав участников и повлияло на спортивную конкуренцию.

Для многих атлетов это решение стало личной трагедией: они годами готовились к Олимпиаде, но так и не получили шанса выйти на старт. Именно поэтому бойкот 1984 года до сих пор вспоминают не только как эпизод холодной войны, но и как пример того, как политическое противостояние способно перечеркнуть мечту целого поколения спортсменов.