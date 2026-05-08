День в истории: 8 мая 1984 года Олимпийский комитет СССР объявил о бойкоте Игр в Лос-Анджелесе

Это решение стало одним из самых громких политических жестов в истории олимпийского движения и фактически стало ответом на бойкот Игр-1980 в Москве, в котором участвовали США и их союзники.
Формально отказ объяснялся тем, что американская сторона якобы не обеспечила должные гарантии безопасности советским спортсменам, а также допустила антисоветскую кампанию. В Москве ссылались и на отказ США принять ряд условий: в частности, советскую сторону возмущало отсутствие письменных гарантий безопасности, запрет на использование теплохода «Грузия» в качестве плавучей базы и ограничения на чартерные рейсы «Аэрофлота». Однако в спортивной и исторической среде этот шаг чаще всего рассматривают как политический ответ на события четырехлетней давности.
Последствия бойкота оказались серьезными. Советский Союз лишил своих спортсменов возможности выступить на главном старте четырехлетия, а Олимпиада-1984 прошла без одной из сильнейших команд мира. Вместе с СССР Игры в Лос-Анджелесе пропустили и большинство стран социалистического блока, что заметно изменило состав участников и повлияло на спортивную конкуренцию.
Для многих атлетов это решение стало личной трагедией: они годами готовились к Олимпиаде, но так и не получили шанса выйти на старт. Именно поэтому бойкот 1984 года до сих пор вспоминают не только как эпизод холодной войны, но и как пример того, как политическое противостояние способно перечеркнуть мечту целого поколения спортсменов.