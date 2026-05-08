В МОК заявили, что диалог с ОКР был конструктивным

Международный олимпийский комитет (МОК) отметил конструктивный характер диалога с Олимпийским комитетом России (ОКР) по вопросам совместной работы. Об этом журналистам рассказал директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд.
«ОКР проявляет конструктивность в диалоге. Они предоставили комиссии большое количество документов, что представляет значительный интерес и помогает в работе комиссии. Мы не можем заранее предсказать решение комиссии — её отчет будет направлен в исполком для окончательного рассмотрения», — отметил Маклауд.
Российский хоккеист Вячеслав Фетисов заявил, что МОК издевается над российскими спортсменами, не давая возможности выступать.
«Я предполагал, что решение будет таким. МОК — это структура, где президент может меняться, но идеология остаётся прежней. Мне трудно было понять, какие шаги они предпримут, чтобы оправдать свои прошлые действия. Раньше нужно было чётко заявить: мы не вернёмся без флага и гимна, другого нам не предлагать. А теперь нас снова унизили и опозорили. Эти издевательства продолжаются из года в год. Нас снова оттолкнули», — заявил Фетисов в интервью «СЭ».
При этом МОК сообщил, что ограничения для российских спортсменов сохраняются, несмотря на «конструктивный обмен мнениями по вопросу отстранения», но рекомендовал снять ограничения для белорусских атлетов.